«Хряпну чуть-чуть - и я опять королева»: Анна Семенович сделала неожиданное признание

Анна Семенович на премьере фильма "Любовь и монстры". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Семенович – девушка многих талантов. Когда-то из спортсменки она переквалифицировалась в певицу, променяв фигурное катание на популярную девичью группу «Блестящие». А теперь так же легко осваивает большой экран. Минувшим вечером звезды кино и шоу-бизнеса пришли в столичный кинотеатр «Октябрь» на премьеру отечественной комедии «Любовь и монстры», в которой Семенович сыграла небольшую, но яркую роль.

«Любовь и монстры» - полнометражный режиссерский дебют Екатерины Краснер – классическая курортная комедия, а потому не ждите от нее глубины сюжета и драматизма характеров. Это фильм для того, чтобы расслабиться субботним вечером в компании персонажей, сыгранных Романом Курцыным, Вячеславом Манучаровым, Яном Цапником, Кириллом Кяро и другими звездами комедийного жанра. По ходу просмотра у зрителей не раз возникнет мысль: «Что курили сценаристы, когда это писали», поскольку создатели от души напустили в сюжет мистического тумана. Главный герой Юра Скворцов – турист-простачок в исполнении Романа Курцына – отправляется в Болгарию на курорт залечивать душевные раны. Как вдруг рядом с отелем, где он живет, начинают пропадать сначала животные, а потом и люди. Виноваты в этом жуткие монстры, с которыми Юре предстоит сразиться. Причем проверенным российскими отдыхающими способом – приняв на грудь, поскольку монстры, оказывается, на дух не переносят алкоголь.

В комедии певица сыграла небольшую, но яркую роль. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Семенович в фильме не только играет, но и поет: специально для съемок она записала новую песню. Само собой, про алкоголь, как того требует сюжет.

- Хряпну чуть-чуть - и я опять королева, - огорошила певица на премьере неожиданным признанием. А потом кокетливо добавила: «Мой новый хит!».

На красной дорожке Анна делала селфи с исполнителями главных ролей Романом Курцыным и Вячеславом Манучаровым. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премьеру Анна пришла в черном мини-платье и высоких сапогах-ботфортах. Тем, кто привык наблюдать за экс-«Блестящей» в Инстаграме, представилась возможность оценить, как обладательница бюста четвертого размера выглядит в жизни, без фильтров и фотошопа. Оказалось, формы Семенович вживую выглядят еще пышнее (размера этак еще на четыре) и аппетитнее, чем в соцсетях. На красной дорожке певица делала селфи вместе с коллегами-мужчинами – Вячеславом Манучаровым и Романом Курцыным.

Анна Семенович. Фото: Борис КУДРЯВОВ

К слову, знаменитый бюст Семенович не так давно стал причиной громкого скандала. Рассуждая о российских фигуристках, бывший игрок питерского «Зенита» Владимир Быстров посетовал, что с возрастом, когда у женщины меняется фигура, им становится сложнее побеждать на соревнованиях.

– Уже в юном возрасте фигуристкам нужно прыгать тройные-четверные прыжки. Но когда у тебя вырастают сиськи, это делать тяжелее. Без сисек прыгать легче, простая физиология, - высказался Быстров в интервью «Спорт-Экспрессу».

Корреспондент издания привел в пример Анну Семенович. В ответ Быстров сообщил, что ей следовало отрезать себе грудь, чтобы продолжить карьеру в фигурном катании.

– Если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи, – заявил Быстров.

Вячеслав Манучаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Это высказывание повергло Семенович в шок. Певица через Инстаграм резко ответила футболисту, потребовав от него извинений. По словам Анны, извинений от хама она ждет до сих пор.

- Пусть он скажет - был не прав. Это можно в Инстаграме сделать, в СМИ. Если совершил ошибку - имей силу духа это признать, - рассказала певица журналистам.