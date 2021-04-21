В США может появиться 51-ый штат

Администрация Джо Байдена официально поддержала создание 51-го штата США. Фото: REUTERS

Администрация Джо Байдена официально поддержала создание 51-го штата США – в новую территориально-административную единицу должен быть преобразован федеральный округ Колумбия.

Белый дом призвал Конгресс проголосовать за данный законопроект, сообщает Fox News.

– Слишком долго более 700 000 жителей Вашингтона, округ Колумбия, были лишены права полноценного представительства в Конгрессе США. – заявили в Белом доме. - Налогообложение без представительства и отказ в самоуправлении являются оскорблением демократических ценностей, на которых была основана наша страна.

Находящиеся у власти демократы сформулировали свое предложение как решение назревшего вопроса гражданских прав жителей округа, а вот республиканцы настаивают на том, что попытка создания нового штата совершенно неконституционна и преследует лишь одну цель – сместить контроль в Сенате путем добавления двух сенаторов из числа либералов.

По мнению представителей Республиканской партии, вопрос создания нового штата можно решить путем конституционной поправки, но не с помощью закона, принятого Конгрессом.

Голосование в Палате представителей США по законопроекту должно пройти на этой неделе.

Если закон будет принят, новый штат получит название «Вашингтон, Содружество Дугласа» в честь американского просветителя, оратора и лидера аболиционистского движения Фредерико Дугласа.

Родившийся рабом в США Дуглас совершил три попытки побега от хозяина, последняя из которых в 1838 году оказалась успешной. Вскоре он стал одним из известнейших борцов за права афроамериканцев и написал автобиографическую книгу «Повесть о жизни Фредерика Дугласа, американского раба».