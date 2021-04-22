Режиссер Тимур Бекмамбетов: О подвиге Михаила Девятаева я узнал благодаря жене

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Девятаев» (в широком прокате с 29 апреля) выбивается из ряда биографических картин о замечательных людях прошлого. Во-первых, его снял один из немногих современных российских режиссеров, чье имя известно во всем мире - автор «Ночного дозора», «Особо опасен», «Бен-Гура» Тимур Бекмамбетов (он поставил «Девятаева» вместе со своим постоянным оператором Сергеем Трофимовым, для которого это дебют в режиссуре). А во-вторых, это прежде всего приключенческая картина, и в центре ее - история побега из фашистского плена. Впрочем, сам Тимур расскажет об этом лучше.

«НЕ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ЭТОМ ПОБЕГЕ РАССЕКРЕЧЕНЫ»

- История и жизнь Михаила Девятаева – абсолютно невероятные, - говорит Бекмамбетов. - Редкий случай, когда этот эпитет можно употреблять безо всяких сомнений. Он смог сбежать с самой секретной военной базы нацистов на острове Узедом, где разрабатывались баллистические ракеты «Фау-2», гитлеровское «оружие возмездия», способное через космос стремительно долететь до Лондона или Москвы. Если бы немцы запустили это оружие в производство, война бы закончилась по-другому. Девятаев не просто сбежал сам, и не просто спас десятерых своих товарищей -– в угнанном им самолёте оказались еще и ценнейшие материалы по «Фау-2». Он потом передал их и всю информацию об Узедоме советскому командованию, и немецкую базу на острове разбомбили. Но после этого Девятаев двенадцать лет был изгоем. Люди просто не верили, что с ним произошло все то, о чем он рассказывал. Казалось, что это невозможно - взять и угнать огромный самолет, которым Девятаев к тому же никогда всерьез не учился управлять. Его бесконечно проверяли, допрашивали, и только через 12 лет после войны по настоянию Сергея Королева дали звезду Героя Советского Союза. 12 лет терпения! Это показалось мне даже более драматичным, чем собственно история побега.

Павел Прилучный в роли летчика Девятаева.

- Но в фильме об этом упоминается лишь мельком…

- Потому что для него самого это не было главной темой. Вообще-то до сих пор далеко не все документы по Девятаеву рассекречены. Да, он написал две автобиографические книги, «Побег из ада» и «Полет к солнцу», но там изложены не все подробности того, что с ним произошло. Для меня, впрочем, как раз было очень важно рассказывать на экране только то, что о чем говорил сам Михаил Петрович. Я не хотел додумывать легенду, которую он сам о себе сложил. То же самое у меня было с Алексеем Архиповичем Леоновым: когда мы делали фильм «Время первых», старались буквально экранизировать его слова…

Если возвращаться к проверкам, которым подвергся Девятаев и те, кто побывал в фашистском плену - мне кажется, отчасти это было объяснимо. Не то чтобы оправданно, но объяснимо. Да, конечно, дико было считать всех, кто побывал в плену, предателями Родины, но ведь среди сотен тысяч людей, вернувшихся домой после войны, предатели действительно были. И каким-то образом необходимо было понять, кто в плену остался человеком, а кто перешел на сторону фашистов и расстреливал своих бывших товарищей.

- Кстати, у вас в фильме второй главный герой – лучший друг Девятаева, летчик Николай Ларин. Оказавшись в плену, он немедленно начинает сотрудничать с немцами, и остальных пленных призывает к тому же. Это реальный персонаж?

- Вымышленный. И это единственный вымысел, который мы себе позволили. Зачем этот герой понадобился? В фильме есть приключения, борьба с обстоятельствами: Девятаева подбивают фашисты, он пытается выжить в лагере, потом во время побега никак не хочет взлетать самолет… Но еще мне было важно, чтобы он сделал моральный выбор. Все остальные герои фильма - реальные люди, я не мог драматизировать их образы, не мог придумывать им никаких черт, о которых не упоминает Девятаев в своих книгах. И был вынужден создать образ антагониста, который бы делал фильм напряженным, драматичным и помог бы проявиться нашему главному герою. Николай Ларин воплощает тот альтернативный путь предательства, по которому Девятаев мог пойти и не пошел.

По сюжету картины, оказавшись в плену, летчик Николай Ларин (актер Павел Чинарев) начинает сотрудничать с немцами.

Я не хотел, чтобы этот фильм был просто про войну с немцами, о том, как на тебя нападают, а ты отбиваешься и постепенно переходишь в наступление. Для фильма и для нас сегодняшних важно, какие проблемы решает человек сам для себя, какой выбор он делает. В какой-то момент ты переступаешь границу физического страха, и оказывается, что изменить себе - страшнее, чем погибнуть. Возникает вопрос чести, вопрос, останешься ты самим собой или нет. Ты можешь выжить, но перестать себя уважать, перестать себе доверять. И начинаешь бороться за себя как личность.

- А еще вы в чем-то отошли от реальной истории?

- Девятаев, когда улетал из плена, весил всего 36 килограммов, хотя в фильме этого не видно. Я пожалел Пашу Прилучного, который и так похудел на 15 килограммов для роли… Но вообще «Девятаевым» я пытался доказать - прежде всего себе - что фильм может быть героическим, приключенческим и реалистичным одновременно. Грязные руки, ржавый самолет, иногда плохо работающий двигатель, поцарапанная краска на приборах – то, что делает фильм достоверным. Это эмоционально важнее, чем глянцевая, красивая картинка.

Девятаеву предстоит сделать выбор - вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь.

«ДАНИЛА КОЗЛОВСКИЙ - ЭТО ГЕРОЙ ГЕРОЕВИЧ ГЕРОЕВ»

- Говорят, об истории Девятаева вы узнали от своей жены Натальи…

- Она работает помощником президента Татарстана, занимается культурными проектами в этом замечательном регионе. А в Казани есть памятник Девятаеву, есть улица Девятаева, которая ведет в порт, где он работал после войны. И однажды мы с ней пошли к косметологу - и та оказалась внучкой Девятаева! Мы познакомились, разговорились, она оказалась совершенно замечательной девушкой и рассказала мне о дедушке, которого знала (Михаил Девятаев дожил до 2002 года. - Ред.). И вот так получилось, что у нас появился первоисточник.

- Фильм изначально назывался «Фау-2. Побег из ада». Почему вы поменяли название?

- Пока фильм не был готов, пока его не увидел сын героя, Александр Михайлович, у меня не было уверенности, что я могу использовать в названии фамилию Девятаева. Это большая ответственность. Только после того как мы поняли, что фильм получился, я решил, что вправе это сделать.

- У Павла Прилучного, который сыграл Девятаева, современное лицо. Во всяком случае, он не производит впечатление человека из 40-х годов. Или нам так показалось?

- Нет, он действительно современный человек. Но я не думаю, что это проблема. Мы не антропологи, у нас нет задачи воссоздавать лица людей другой эпохи и подбирать по этому принципу актеров. Гораздо важнее, чтобы зритель полюбил героя и переживал за него. Знаете, когда я в Америке снимал «Авраама Линкольна, охотника на вампиров», умные люди мне рассказали, что главный герой фильма ни в коем случае не должен носить бороду или шапку. Смешно звучит, но на голливудских студиях на бороды и шапки существует прямой запрет! Объяснение очень простое: и то, и другое неуловимо меняет образ, словно бы превращает героя в некую карикатуру, надевает на него маску. Зрителю становится в десять раз труднее идентифицировать с героем себя. Поэтому в американских фильмах вы крайне редко видите в центре сюжета бородатых людей, а если они носят головные уборы, то максимум бейсболки. Вот и вы сейчас, говоря про лицо из другой эпохи, тоже говорите про маску. Можно подобрать актера с типичной для 40-х внешностью, но это значит отстранить его от сегодняшней аудитории.

- По какому принципу вы выбрали Прилучного?

- Мне было очень важно, чтобы это был не классический герой фильмов о войне. Если вспомнить советское кино, там были очень умные режиссеры - и на роли военных постоянно приглашали совсем не героических Юрия Никулина, Анатолия Папанова, Евгения Леонова. Они искали в актерах что-то, что делало бы героев людьми, снимало с пьедестала и приближало к аудитории. То же самое и здесь. Для меня Прилучный - невероятно, катастрофически человечный. То есть такой, как многие из нас. В нем нет какой-то надменности. Мы с моим оператором и сорежиссером Сережей Трофимовым все время переглядывались, потому что он иногда он нам обоим напоминал Константина Хабенского времен «Ночного дозора»…

Кинорежиссер Тимур Бекмамбетов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Говорят, изначально Девятаева должен был играть Данила Козловский…

- Да нет. Просто, когда проекты представляются продюсерам, партнерам, Фонду кино, нужно им приблизительно сказать, кого ты видишь в главной роли. Есть для этого даже специальный термин - dream cast, «кастинг мечты». Ну, и мы в качестве очень понятного для всех образа привели Данилу. Я потом с ним разговаривал, но… не думаю, что он был бы правильным актером для этой роли. Вернее, он бы все сделал, но получился бы совершенно другой фильм. Данила - такой очевидный Герой Героевич Героев. А Паша сложный внутренне, в нем есть что-то трудноуловимое, но очень важное для того Девятаева, о котором я делал картину. Он сентиментален, например, и в фильме это видно. И одновременно он очень жесткий. Вот это сочетание мне кажется очень важным.

Фильм "Девятаев" выходит в прокат с 29 апреля.

КСТАТИ

Вокалист Rammstein сам предложил исполнить на русском «Любимый город»

- Участник группы Rammstein Тилль Линдеманн записал на русском языке песню «Любимый город в синей дымке тает». Клип, который вы на нее сняли, выйдет одновременно с фильмом в рамках рекламной кампании. Почему так?

- Тиль сам пришел ко мне с предложением исполнить эту песню! Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тиль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а «Любимый город» будет лейтмотивом этой картины. В бывшей ГДР Девятаев считался героем, на острове Узедом стоит памятник ему, его там чествовали и в советские времена, и после объединения Германии. Так и вышло, что мы сняли клип!