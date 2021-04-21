«Мне с Прохором хорошо. Рядом с ним я расцвела!»: внучка Людмилы Гурченко о романе с Шаляпиным и серьезных проблемах со здоровьем

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева благодарна певцу Прохору Шаляпину за поддержку в трудный момент. Фото: Личный архив

Единственная внучка актрисы Людмилы Гурченко 37-летняя Елена Королева посещает светские мероприятия, ужины и премьеры с нынешним кавалером 37-летним певцом Прохором Шаляпиным. Королева по традиции дает интервью журналистам, позирует на красной дорожке. В кадре держится прекрасно. Однако за кадром все не так радужно - Лена держится за спину, прихрамывает, мучается от боли.

Сегодня мы встретились с внучкой народной артистки, в интервью kp.ru Елена Королева рассказала о том, что происходит за кадром премьер и презентаций с ее участием.

- Лена, что случилось? Почему ты хромаешь?

- Со мной столько всего происходит! Суды с отцом из-за наследства Люси (так Елена называет бабушку – прим. Авт.) не закончены. Сдали нервы, каждый день начала невыносимо болеть поясница. Ничего не помогало. Но помог, как говорят, счастливый случай. Пришлось разбираться с проблемами, которые родом из детства, возникли они из-за конфликтов в семье, а теперь отразились на моем здоровье.

- Что за случай?

- Друзья посоветовали обратиться к известному врачу – это доктор, который помог Дмитрию Нагиеву и поставил на ноги многих звезд. Вот теперь и я хожу на процедуры к профессору Эдуарду Нейматову. Он остеопат, психотерапевт, и уже после первых сеансов боли уменьшились, пояснице полегчало. Доктор объяснил мне причину проблемы. Если говорить простым языком, то оказывается, у меня случился зажим в спине из-за стресса: периодически организм напоминает о психологических травмах, полученных в детстве – они случились из-за борьбы родственников между собой. Мама переживала ссоры с бабушкой, будучи беременной мной, и вот сейчас этот стресс периодически продолжает меня преследовать тоже. Эдуард все это вытащил из меня: лечит по авторской методике оздоровления организма - лечебным массажем, китайской медициной. И параллельно работаем с моими психологическими проблемами. Прохор (Шаляпин – прим. Авт) переживал, что последнее время не хожу с ним по мероприятиям – постоянно приглашает меня. Но не могла же я в согнутом виде ходить! Вот вчера выбрались с Прохором на премьеру комедии «Любовь и монстры». Я пригласила с нами своего доктора с супругой.

Елена Королева и Прохор Шаляпин пригласили с собой на премьеру доктора, который поставил на ноги внучку Гурченко — профессор Нейматов с женой. Фото: Личный архив

- Наблюдаю за тобой с Прохором – уже не верится в «просто дружбу». Ты рядом с Шаляпиным расцвела, похорошела. Когда объявите о романе?

- Мне классно с Прохором, он пока единственный парень в моей жизни, который меня ничем не грузит. Мне с ним просто хорошо! Пока рано говорить что-либо еще. Дружба между мужчиной и женщиной это главное, иначе все пшик. Да – я с ним и вправду расцвела.

Впереди у Елены Королевой много стрессов – продолжатся суды с отцом из-за квартир. Моральная поддержка Прохора точно понадобится. Внучке Людмилы Гурченко не удалось договориться в досудебном порядке с отцом – Александр Королев не уступает единственной дочери наследство ее знаменитой бабушки.

Дочь Людмилы Гурченко Мария Королева умерла почти четыре года назад от сердечного приступа и завещания не оставила, хотя всю жизнь посвятила дочери Елене и внучке Таисии. Наследство Марии Королевой разделили поровну между вдовцом и дочкой. Однако Елена Королева считает, что это не справедливо, ведь у ее отца Александра Королева есть еще три квартиры в Москве – об этом она узнала лишь недавно. Какое же имущество разделили после смерти Марии Королевой? Это дача в Подмосковье - дом и участок были приобретены Людмилой Гурченко на гонорары от съемок. И две квартиры: одна из них принадлежала родителям Людмилы Гурченко.

Елена Королева после смерти матери пыталась договориться с отцом, предлагая забрать ему одну из этих двух квартир. Однако Александр Королев не согласился. Елена одна воспитывает дочь и удивляется поведению отца: «Человек пытается оговаривать меня, поскольку не хочет делить имущество. Я хочу жить со своим ребенком в нормальных условиях. А он вцепился в наследство, которое ему чисто по-человечески, по справедливости не принадлежит». Что касается вдовца Людмилы Гурченко Сергея Сенина, то ему осталась самая дорогая недвижимость - «трешка» народной артистки в центре Москвы. В этой квартире по адресу Трехпрудный переулок 11/13 вдовец устроил музей-мастерскую Гурченко. Людмила Гурченко прожила с продюсером Сергеем Сениным 18 лет, а этой квартирой на Чистых прудах владела еще до замужества. Когда дочь Гурченко была жива – она передала свою долю в этой квартире Сенину, а взамен получила полные права на дачу и пять миллионов рублей.

Елена Королева мечтает разрешить квартирный вопрос в свою пользу, после чего организовать музей на даче Людмилы Гурченко. В доме Лена сохранила вещи бабушки и всю обстановку, которая была при ней.