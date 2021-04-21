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Общество21 апреля 2021 16:45

Губернатор Алексей Дюмин: «Все задачи, поставленные в послании президента, отразим в Программе развития Тульской области до 2026 года»

Глава региона прокомментировал выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием РФ
Ксения БОГДАНОВА
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Губернатор Алексей Дюмин считает, что послание президента Владимира Путина во многом было адресовано российским регионам. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Губернатор Алексей Дюмин считает, что послание президента Владимира Путина во многом было адресовано российским регионам. Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Глава Тульской области Алексей Дюмин назвал задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию, актуальными и своевременными. Губернатор отметил, что послание во многом было адресовано российским регионам и ориентировано на их запросы. В своем выступлении глава государства затронул вопросы жилищного строительства, бесплатной подводки газа к домовладениям, строительства автодорог, обновления инфраструктуры ЖКХ, создания объектов туристической индустрии. Особое внимание президент уделил социальной сфере.

- Глава государства особенно детально остановился на вопросах поддержки материнства и детства, социально уязвимых категорий граждан, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Очень важен акцент на том, что работа детсадов, поликлиник, центров занятости должна быть выстроена, исходя из потребностей человека. Поставлена задача обеспечить гражданам максимальное удобство при получении государственных и муниципальных услуг – в режиме 24/7. Для нас – это вектор развития, именно в таком направлении мы движемся.

Большое внимание президент уделил развитию здравоохранения, особенно совершенствованию первичного звена и техническому оснащению службы скорой помощи. По словам губернатора, в Тульской области задача обновления автопарка «скорых» уже решена на 100%.

- Обновление учреждений культуры в малых городах – еще одна тема, крайне близкая нашему региону, - отметил Алексей Дюмин. - В последние пять лет мы в Тульской области существенно продвинулись в этом вопросе и будем продолжать такую работу.

Задачи, поставленные Владимиром Путиным в природоохранной сфере, в регионе активно решаются в тандеме с промышленниками. Власти Тульской области активно взаимодействуют с предприятиями, добиваясь снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической ситуации в регионе.

Важный вопрос, который затронул в своем послании президент России, - развитие экономики, помощь малому и среднему бизнесу. По словам Алексея Дюмина, регион давно разрабатывает механизмы поддержки предпринимательства и активно внедряет передовые практики улучшения делового климата.

- Очень своевременны и значимы инициативы президента о снижении бремени долговых обязательств для субъектов РФ, реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных им в прошлом году для борьбы с пандемией. А также – о предоставлении регионам нового инструмента развития – инфраструктурных бюджетных кредитов, - считает Алексей Дюмин. - Все это даст серьезный импульс и для реализации нацпроектов, и для регионального развития. А в конечном счете приведёт к повышению качества жизни наших граждан.

В Тульской области сейчас идет активная работа над разработкой стратегии развития региона на ближайшие пять лет. Алексей Дюмин подчеркнул, что все задачи, поставленные главой государства в послании к Федеральному Собранию, будут в ней обязательно учтены.

- Все задачи, поставленные в Послании Президента, обязательно найдут отражение в Программе развития области до 2026 года, работа над которой у нас сейчас активно ведется, - пообещал губернатор.

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