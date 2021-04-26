«БКС Мир инвестиций»: валютные ПИФы становятся одним из самых привлекательных инструментов для инвесторов

Один из лучших вариантов для размещения валютных сбережений – это коллективные инвестиции Фото: Shutterstock

Но одновременно возникает сложность при выборе инструмента для хранения денег. Ведущие центральные банки мира еще несколько лет назад взяли курс на стимулирующую денежно-кредитную политику, что привело к удержанию ключевых процентных ставок на ультранизких уровнях. В результате ставки по банковским вкладам в долларах сейчас находятся около нуля, по евро достигли практически отрицательных значений.

Так как же обезопасить себя от девальвации рубля наиболее эффективно? Один из лучших вариантов для размещения валютных сбережений – это коллективные инвестиции, в частности – паевые инвестиционные фонды, отмечает руководитель региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.

Как действовать частным инвесторам в текущей ситуации

Реальные цифры демонстрируют изменение сберегательного поведения населения. Становится очевидно, что российские граждане активно добавляют инвестиционные продукты в свою сберегательную корзину к традиционным депозитам в банках. Стоит отметить, что в 2020 году все это происходило на фоне мирового экономического кризиса, который вызывает волнения среди населения и между тем имеет одну уникальную особенность. Прошлый год стал лучшим годом для индустрии коллективных инвестиций, предоставляющей доступ населению к инвестиционным продуктам.

Это подтверждается данными статистики: в текущей нестабильной ситуации инвесторы все чаще отдают предпочтение паевым инвестиционным фондам. По словам Сергея Данилова из «БКС Мир инвестиций», на фоне снижения ставок по вкладам притоки в ПИФы в целом по рынку за 2020 год существенно превысили 200 млрд рублей. Значительная часть этих средств была перенаправлена с банковских депозитов, где с начала года наблюдается планомерный отток. И есть все предпосылки для того, что в 2021 году мы увидим настоящий бум коллективных инвестиций.

Валютные ПИФы – актуальный инструмент инвестора

Пусть ПИФы и не являются прямой альтернативой валютному вкладу, но могут стать качественным дополнением к нему, так как используются для защиты от волатильности курса рубля. Именно поэтому в 2019 году «БКС Мир инвестиций» запустил линейку валютных ПИФов, которая сейчас пользуется высокой популярностью как у консервативных, так и склонных к повышенному риску инвесторов. Клиенты, включая банковских вкладчиков, рассматривают паевые фонды как инструмент долгосрочных сбережений.

ПИФы имеют налоговые преимущества: внутри фонда нет налога на прибыль, на дивиденды и купоны - это позволяет управляющим реинвестировать «сэкономленные» на налогах средства. А при удержании пая более трех лет инвестор может рассчитывать на налоговый вычет. У паевых фондов высокая ликвидность – если потребовались деньги, заявку на продажу паев можно выставить в любой рабочий день.

Одна из наиболее перспективных идей с точки зрения вложений в валюту – это облигации надежных компаний и государств развивающихся рынков (Турция, Мексика, Бразилия, ЮАР). За последние 15 лет такие облигации обеспечивают самое привлекательное соотношение доходности и риска против большинства мировых классов активов (даже американских акций): среднегодовая доходность составила 7,6% в долларах США. Именно на этих облигациях основан один из флагманских продуктов БКС, это ПИФ «БКС Международные облигации».

Другая интересная идея – это формирование сбалансированного портфеля с фокусом на природные ресурсы, в числе которых золото, серебро, платина, медь, алюминий, никель и сталь, а также удобрения, водород, нефть и газ. В эти активы позволяет инвестировать фонд «БКС Мировые ресурсы», запущенный в начале 2021 года. Валюта фонда – доллары США.

Валютные ПИФы подойдут для новичков

Рядовому розничному инвестору зачастую сложно самому сформировать оптимальный портфель из отдельных идей в акциях и облигациях, учитывая, что на финансовом рынке их огромное многообразие. А ошибка может обойтись достаточно дорого. Но для того чтобы начать инвестировать в ПИФы, не требуется глубоких знаний.

«В финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций», более 25 лет работающем на рынке, представлена уникальная экспертиза команды профессиональных аналитиков и управляющих фондами. Инвестор, покупая паи фонда, присоединяется к эффективным стратегиям. Мы постоянно изучаем рынок и ищем перспективные и высокодоходные инвестиционные идеи», - отмечает Сергей Данилов.

Почему инвесторы доверяют ПИФам

Для вкладчиков, которые впервые приходят к инвестиционным продуктам, важна максимальная надежность инфраструктуры, недопущение злоупотреблений, недобросовестных практик. И здесь паевые фонды снова занимают лидерские позиции среди различных инвестиционных решений. Дело в том, что за годы своего существования ПИФы стали максимально надежным и безопасным инструментом с точки зрения регуляторного контроля. Это особенно важно, поскольку данный продукт рассчитан не только на людей с достаточно большими накоплениями, но и на начинающего инвестора, который еще только приступил к формированию капитала.

По словам Сергея Данилова, на данный момент инвестировать в ПИФы может позволить себе каждый, здесь минимальный порог входа – например, для валютных ПИФов БКС – это всего 1 пай фонда, то есть не более 20 долларов. И здесь мы приходим к несложной, но эффективной стратегии: инвестировать небольшие суммы и делать это регулярно.

«Отмечу, что инвестиции в ПИФы не требуют посещения офиса компании. Покупать эти продукты можно дистанционно – через приложение для смартфона. В нашем случае это приложение называется «БКС Мир инвестиций», - отмечает эксперт.