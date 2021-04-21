Что происходит в центре Москвы во время объявленной несогласованной акции 21 апреля 2021

Журналисты в ожидании объявленной акции.
Фото: Александр РОГОЗА
21 апреля в нескольких городах России были заявлены несанкционированные акции протеста. Корреспонденты kp.ru следят за обстановкой в центре Москвы.
По словам нашего журналиста Александра Коца, пока на московских улицах спокойно. Присутствует довольно много журналистов и большое количество сотрудников правоохранительных органов. Полиция дежурит около станций метро и располагается по различным переулкам.
Генпрокуратура ранее предупреждала об ответственности за участие в несогласованных акциях.
«В связи с распространением призывов принять участие в несогласованных протестных массовых акциях, а также появлением экстремистских призывов от организаций, в отношении которых подан иск в суд о признании их экстремистскими, Генеральная считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона».
18:38
Корреспондент "КП" Александр Рогоза сообщил, что на станции метро, в районе которой объявлена точка сбора участников акции, людей немного - не больше, чем в обычный день. Однако каждые 10-15 метров там находятся по два сотрудника правоохранительных органов. По заявлению спецкорра, "пока в глаза бросаются только желтые жилеты журналистов".
На станции метро возле объявленной точки сбора
Фото: Иван МАКЕЕВ
Дептранс Москвы сообщил, что все станции метро работают в штатном режиме, однако по требованию полиции возможны ситуативные ограничения.
По словам Александра Рогозы, столпотворения нет. Станции метро работают в штатном режиме.
Авария в центре Москвы. Тойота врезалась в автозак, пострадавших нет
Фото: Иван МАКЕЕВ
18:44
Сообщается, что автозаки дежурят у места проведения несанкционированной акции в Москве.
18:55
Александр Рогоза сообщает, что пока на месте можно заметить только горожан, которые идут по своим делам.
19:00
Несанкционированная акция началась. Полиция просит граждан воздержаться от выхода на проезжую часть, передает Коц.
.Журналисты КП следят за развитием событий