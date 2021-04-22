Счастливы от природы: Ученые открыли простой и древний секрет, позволяющий радоваться жизни

На природе, за городом, человек чувствует себя особенно счастливым. Фото: Артем КИЛЬКИН

Финны – самые счастливые люди в мире. Если точнее: Финляндия уже четыре года подряд занимает первое место в рейтинге стран по уровню счастья жителей. В опубликованном весной 2021 года Всемирном докладе о счастье ООН наши соседи из Суоми снова первые, самые счастливые на планете. Россия в этом списке на 60-м месте.

Да, понятно, что любой рейтинг — штука субъективная, все зависит от критериев, методики и тех, кто оценивает. Доклад, о котором идет речь, построен на опросах людей из разных стран о том, чувствуют ли они себя счастливыми и какие позитивные и негативные эмоции испытывают. А счастье у каждого свое, аршином общим не измерить.

Но тем не менее: за всю историю составления подобных рейтингов впервые одна и та же страна держит лидерство четыре года подряд. Может, финны и правда знают какой-то секрет? Тем более что живут они не где-нибудь на Карибах или в Гималаях, страна тоже северная, как и Россия, климат похож, в истории много общего. Так что финское счастье в какой-то степени может быть близко и понятно и нам.

- Счастье финнов не всегда заметно с первого взгляда. Оно - в основе самой нашей сущности. Стабильное счастье - наша суперспособность, это означает, что мы принимаем жизнь такой, какая она есть, и эта особенность помогает нам переживать непростые времена. Мы ценим мелочи повседневной жизни: посидеть в тишине на скамейке, глядя на озеро после сауны, или окунуться в море, - поделился с kp.ru Хели Хименез, директор по международному маркетингу Business Finland.

ПРОСТО ЛЕС, ПРОСТО ОЗЕРО

Финны говорят, что для счастья им необходима тесная связь с природой. Тем более что 75% площади страны занимают леса, в Финляндии 188 тысяч озер, а национальных парков — сорок. Национальный офис по туризму Финляндии Visit Finland даже составил список занятий на природе, делающих финнов счастливыми. На тайное знание этот перечень совсем не похож: купание в море или озерах, велосипедные прогулки, лыжи, бег по снегу в шерстяных носках (ну разве что тут экзотика!), сбор грибов, ягод и трав, водные походы, прыжки в ледяную воду после сауны и моржевание (последние два пункта, пожалуй, не для всех).

- Бродить по лесам и полям в поисках грибов и ягод вроде бы простое занятие, но оно успокаивает и обладает терапевтическим эффектом, поскольку позволяет замедлять темп жизни, - объясняют в Visit Finland. - Финны любят уезжать из городов, чтобы расслабиться на природе. Всего лишь 15 минут среди деревьев значительно снижают стресс - этот факт доказан наукой.

Финны любят посидеть в тишине на скамейке, глядя на озеро после сауны Фото: Shutterstock

НАЗАД, В ДЖУНГЛИ

Не совсем убедительно, правда? Можно подумать, от чириканья птичек исчезнут все проблемы. Нет, конечно. И природа – далеко не единственное, что нам нужно для счастья. Но она действительно полезна и даже необходима и для психического здоровья, и для общего ощущения благополучия (то, что по-английски называется well-being). Все больше психологов и медиков изучают эту взаимосвязь. И, похоже, все глубже, чем кажется на первый взгляд – дело вовсе не в пасторальных картинках и красивых цветочках. А в самой нашей ДНК и эволюции.

Человек разумный, Homo sapiens, обитает на Земле уже около 300 тысяч лет. Первые города появились примерно 6 тысяч лет назад. Почувствуйте разницу! При этом до XIX века 90% людей жили в деревнях - по сути, на природе. К 1960 году в города перебрались 33% землян. И только в 2007 году, всего лишь 14 лет назад, доля горожан в населении планеты перевалила за половину. В масштабах эволюции это миг, глазом моргнуть, - а жизнь миллионов и миллиардов людей вдруг резко изменилась.

Получается, что для людей, как для биологического вида, город – непривычная, малознакомая, чуждая среда обитания. А потому вызывает стресс и дискомфорт. Да, на уровне интеллекта и материальных благ все может быть отлично: удобная квартира, машина, культурная жизнь... Но тысячелетиями наши предки были намного ближе к природе, чем мы с вами, дети бетонных джунглей. И где-то в подсознании, а может на уровне ДНК, все это осталось.

Идея не нова, еще в 1980-х ее предложил американский биолог Эдвард Осборн Уилсон, занимающийся как раз темами эволюции и социобиологии. Уилсону скоро стукнет 92 года, и он считается одним из самых авторитетных биологов мира.

Суть в следующем: наш мозг (наш – опять же с точки зрения человека как вида) в свое время развился и сформировался на лоне природы. И подсознательно он позитивно откликается на «родную» обстановку, в которой жили наши далекие предки (речь не о родителях и бабушках-дедушках, а о более глубоких корнях, вплоть до первобытных). Деревья, озера, реки, степи... Мы словно домой попадаем. Именно поэтому природа если уж не делает нас счастливыми, то помогает чувствовать себя лучше, спокойнее, комфортнее.

ИЛИ ПРОСТО НА ШАШЛЫКИ

Современные исследования подтверждают: пребывание на природе снимает стресс и улучшает сон, память, творческие способности, помогает в общении с другими людьми и даже в обретении смысла жизни. В общем, ведет к счастью!

- К этому действительно нужно относиться серьезно, взаимосвязь очевидна, - утверждает Марк Берман, психолог из Университета Чикаго.

Хорошо, наука наукой, а как в реальной жизни? Какое общение с природой «считается»? Может, надо сакурой любоваться, как японцы? Или подойдет картошка, зацветающая на грядке? Или на Эверест подняться, океан пересечь, как Федор Конюхов – вот где природа так природа, кругом ничего другого нет!

Хорошие новости: подходят любые занятия на природе. Гуляйте в парке или в лесу, катайтесь на велосипеде, езжайте на море (нет, All inclusive – не природа), идите в поход, по грибы-по ягоды, зимой на лыжах, на рыбалку, берите весла, поднимайте парус, наблюдайте за птичками, ухаживайте за садом, шагайте в горы... На даче видно в основном соседский забор и теплицы? Наверняка же рядом есть река или роща!

И - бинго – даже пикники и шашлыки с целью обретения счастья на природе нам очень даже полезны. Мы и не сомневались, но у психологов есть умное объяснение: приятное дружеское общение помогает избавиться от тревожности и депрессивных настроений.

Почувствовать себя счастливее можно после простой прогулки в городском парке. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРИНИМАТЬ ПО 3 ЧАСА РАЗ В НЕДЕЛЮ

Есть и конкретный рецепт: сколько природы «принимать», чтобы хорошо себя чувствовать физически и морально. Да, когда переходим к конкретике, речь идет уже не об эфемерном счастье, а о более прозаических вещах.

И снова хорошая новость – совсем не обязательно дружно переезжать в деревню и менять ноутбук на грабли. Тем более что в реальной, а не пасторальной сельской жизни проблем хватает.

Ученые из Университета Эксетера в Великобритании провели масштабное исследование с участием 20 тысяч человек. И по итогам прописали: минимальная доза отдыха на природе – 2 часа в неделю. Отдых может быть разным: активным, спортивным, созерцательным и даже беззастенчиво тюленьим. Важно: речь идет именно об отдыхе, а не о работе на свежем воздухе.

Два часа – это минимум. Идеальное время для общения с природой – от 200 до 300 минут в неделю, то есть 3,5 – 5 часов. Тогда позитивный эффект будет максимальным. А если больше? Да на здоровье, хуже не будет. Но почему-то и улучшения после 5 часов уже не наблюдается. Так что идеальная дозировка именно такая. Можно «принимать» залпом в выходные или понемножку каждый день.

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