Губернатор Александр Цыбульский считает, что послание президента обращено к каждой российской семье

Александр Цыбульский отмечает, что у регионов появляется возможность «напитать» социальную сферу и экономику именно теми кадрами, в которых сегодня особо нуждаются. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, назвал его беспрецедентно адресным и обращенным на решение конкретных проблем жителей России.

«ОЧЕНЬ АДРЕСНАЯ И ОЧЕНЬ ТОЧНАЯ»

«Сегодняшнее послание, наверное, было обращено в каждый дом, к каждой российской семье. Оно носило традиционно очень социально ориентированный характер, но что отличало Послание Владимира Владимировича Путина сегодня – президент, как мне кажется, обратил наше внимание на то, что к решению каких-то проблем, задач надо подходить в первую очередь с точки зрения каждого человека, - отметил Александр Цыбульский. - Те меры поддержки, которые сегодня были озвучены, как раз на это указывают. В социальной сфере это предложения о выплатах семьям, где воспитываются школьники, стопроцентная оплата больничных по уходу за ребенком, поддержка семей, где родитель вынужден воспитывать ребенка в одиночку, ежемесячные выплаты беременным женщинам, возврат 50% средств, которые направляются на отдых детей в лагерях. Мне кажется, это как раз те вопросы, которые носят насущный характер и касаются конкретных людей в очень конкретных жизненных ситуациях».

Губернатор Архангельской области отметил, что предложенные главой государства меры поддержки семей с детьми – это «очень адресная и очень точечная» поддержка граждан, которая указывает на необходимость властей всех уровней чувствовать проблемы каждого человека, а не только решать глобальные, системные задачи.

«УБРАТЬ» ЗА СОБОЙ

Александр Цыбульский отметил также, что одним из важнейших блоков Послания считает ту часть выступления Владимира Путина, которая была посвящена вопросам здоровьесбережения граждан и развития системы здравоохранения:

«Важна модернизация всей системы здравоохранения. Это применение и цифровых технологий, и систем искусственного интеллекта. Это то, что, с одной стороны, может разгрузить наших врачей и дать им возможность заниматься непосредственно своими профессиональными обязанностями и не отвлекаться на различного рода административную работу. А с другой стороны, эти технологии могут сделать для каждого пациента получение медицинской помощи более удобным, быстрым, комфортным и самое главное – качественным».

Кроме того, отметил губернатор, для региона важно скорейшее полное восстановление плановой медицинской помощи, проведение 100-процентной диспансеризации жителей. Вместе с тем, по мнению губернатора, важнейшими для здоровьесбережения жителей арктических регионов, где развита ресурсодобывающая и перерабатывающая промышленность, являются вопросы сохранения окружающей среды.

«Президент четко озвучил тезис о том, что если крупный или средний бизнес заработал прибыль на извлечении природных ресурсов, на работе с сырьем, с недрами, то надо быть готовыми, что называется, «убрать» за собой. И это очень важно для Архангельской области – территории, которая во многом связана с развитием именно добывающих производств, производств в области лесопользования. И эта социальная ответственность бизнеса за последствия своей деятельности крайне важна».

КРЕДИТЫ КОПИЛИСЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ

Важными для развития региона Александр Цыбульский назвал инициативы президента, касающиеся развития системы профессионального и высшего образования. Речь в послании, в частности, шла об установлении доплаты в размере пять тысяч рублей для кураторов учебных групп в техникумах и колледжах – по аналогии с доплатами, которые установлены в отношении классных руководителей в общеобразовательных школах России.

«Президент сообщил о том, что дополнительно будут введены 45 тысяч бюджетных мест в вузах, и 70% из них будут предназначены для региональных вузов – для нас это очень важно. Мы эти подходы будем встраивать в ту кадровую стратегию, которую сейчас разрабатывает правительство Архангельской области. Для нас это возможность «напитать» нашу социальную сферу, экономику именно теми кадрами, теми специалистами, в которых мы сегодня особо нуждаемся», – сообщил Александр Цыбульский.

Говоря о заявлении президента о реструктуризации долгов регионов, Александр Цыбульский отметил, что для регионов страны это не просто возможность реструктурировать долги, но, что еще важнее, возможность освободиться от «тяжелого бремени обслуживания коммерческих кредитов».

«Кредиты копились не год, не два, а на протяжении десятилетий. И реструктуризация как этих долгов, так и долга, который мы вынуждены были абсолютно обоснованно применить в период пандемии, дает нам сейчас возможность высвободить на их обслуживании сотни миллионов рублей. Это значит, что сотни миллионов рублей мы сможем направить на другие направления: на строительство новых дорог, ремонт существующих, на строительство новых школ, детских садов, жилья, спортивных объектов и другой социальной инфраструктуры. И более того, важно понимать, что это не разовое привлечение таких больших сумм, а ежегодная возможность дополнительного финансирования, которое мы сможем направлять за счет экономии по обслуживанию долга на социальное и экономическое развитие Архангельской области», – отметил губернатор.