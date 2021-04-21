Хакеры требуют от Apple 50 миллионов долларов за молчание

Некоторые эксперты по компьютерной безопасности уверены, что заявления хакеров — блеф Фото: REUTERS

Во вторник, 20 апреля, известная хакерская группа REvil, специализирующаяся на краже информации и последующем шантаже, решила откусить кусочек от самого дорогого в мире «Яблока». Как сообщает портал Gizmodo, кибербанда заявила, что им удалось взломать серверы тайваньской IT-компании «Quanta Computer», сотрудничающей с такими гигантами как Apple, Dell, Hewlett-Packard и Blackberry.

Фирма из юго-восточной Азии занимается, в частности, сборкой Макбуков, и имеет доступ к последним разработкам своего заказчика. За этой-то информацией и охотились цифровые вымогатели.

Теперь Revil требуют у американской корпорации 50 миллионов долларов, грозясь в противном случае слить в сеть данные о грядущих новинках Apple, которые «яблочники» традиционно держат в строжайшем секрете до торжественной презентации.

В качестве доказательства того, что у них и правда есть секретная информация, хакеры выложили в Даркнет схематические изображения нового ноутбука, наглядно демонстрирующих его «внутренности» и датированных мартом 2021 года. Если до 1 мая им не перечислят выкуп, киберпреступники опубликуют все имеющиеся материалы. Предложили хакеры откупиться и тайваньцам, только сроку дали меньше — до 27 апреля.

Масла в огонь добавляет и тот факт, что в «Quanta» признались: хакерская атака действительно была. Правда говорить какая именно информация и в каких объемах была похищена, там отказались. Пока молчат и представители Apple.

Некоторые эксперты по компьютерной безопасности уверены, что заявления хакеров — блеф, поскольку представленные чертежи не содержат технически важных деталей и не похожи на секретную документацию Apple.

Ранее REvil уже брала на себя ответственность за взлом Acer, требовав выкуп в 50 миллионов долларов в обмен на свои украденные файлы. Однако заплатили ли другие известные производители ноутбуков, неизвестно.