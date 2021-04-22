Анатолий Вассерман предложил принять бесплатную программу переподготовки для людей старше 40 лет

Необходимо организовать бесплатное обучение и переподготовку для людей старше 40 лет. Фото: Shutterstock

О необходимости организовать бесплатное обучение и переподготовку для людей старше 40 лет, которые хотели бы получить современные и востребованные профессии, заявил публицист и телеведущий Анатолий Вассерман. В госпрограмму должны войти 20 профессий на выбор с гарантией трудоустройства.

Получить профессию и сделать что-то новое

Об идее создания переподготовки кадров Анатолий Вассерман рассказал 20 апреля в ходе круглого стола на втором заседании дискуссионного клуба «Все по уму!».

- Есть такое понятие «кризис среднего возраста», когда человек чувствует, что состоялся и начинает опасаться, что ничего нового уже не будет. Я лично тоже радикально поменял направление деятельности именно в 40 лет. Я знаю, что в эти годы еще хватает энтузиазма, чтобы рискнуть и сделать что-то новое. Это характерно и для мужчин, и для женщин, - считает Анатолий Вассерман.

В эту категорию граждан попадают люди, которые по возрасту раньше выходят на пенсию: силовики и военные, а также те, кто после достижения 40-летнего возраста хочет получить новую специальность. Для создания курсов по переподготовке нужны будут расходы - оплатить аренду помещения, пригласить педагогов. Кто должен взять на себя эти расходы? Анатолий Вассерман готов выступить с пакетом законодательных инициатив по предоставлению льгот, налоговых вычетов и других привилегий для социально ориентированных предприятий.

- Предлагаю объединить усилия всех заинтересованных сторон, в том числе Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, общественной организации «ОПОРА России»

и выступить с совместным пакетом законодательных инициатив, который позволит людям старшего и молодого поколения защитить свои трудовые права, а предприятиям, которые берут на себя социальную ответственность - оплачивают обучение своих сотрудников, имеют в штате сотрудников старше 55 лет, поддерживают студентов-практикантов, предоставить законодательно утвержденные льготы, налоговые вычеты и другие преференции, - считает Анатолий Вассерман.

После 40 лет можно получить новую профессию! Фото: Из Личного архива.

Все по уму: актуальные вопросы и проблемы

Ежегодно в России обнаруживается нехватка каких-то специалистов. Еще лет десять назад никто не мог подумать, что будет массово востребовано авиационное производство - от малых беспилотников до магистральных пассажирских и больших транспортных самолетов.

- Главное - спектр для переобучения людей должен быть достаточно широкий, чтобы каждый человек мог выбрать что-то близкое именно ему, - говорит Анатолий Вассерман.

И эта не единственная инициатива, которая рассматривается в дискуссионном клубе «Все по уму!». Активные, неравнодушные граждане, а также ведущие эксперты высказывают идеи, мнения и предлагают проекты для решения актуальных вопросов и проблем.

- Наш клуб нужен для обсуждения разных спорных вопросов. В споре, как известно еще с античных времен, рождается истина, - говорит Анатолий Вассерман.

На первом заседании в формате круглого стола с жителями Москвы подняли болезненный для многих вопрос - сбережения граждан СССР. Проблему «сгоревших» советских денег государство не может решить на протяжении трех десятилетий. Анатолий Вассерман считает, что решение проблемы есть. Нужно принять закон, который позволит получить россиянам компенсацию своего вклада из расчета за 1 советский рубль - 500 российских рублей, но не более 1 млн рублей.

Поднимают жители и вопросы благоустройства жизни в районе, городе, стране. Здесь, по мнению Анатолия Вассермана, универсальных рецептов нет, но все нужно обсуждать и делать по уму.