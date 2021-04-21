Близкая подруга солиста «Песняров» Борткевича: «Последняя жена Лени обвиняет меня в его гибели»

Бархатный голос фактурного белорусского соловья сводил с ума миллионы женщин Фото: Иван МАКЕЕВ

13 апреля умер солист легендарного белорусского ВИА «Песняры» Леонид Борткевич. Бархатный голос фактурного белорусского соловья сводил с ума миллионы женщин. В золотые 70-е и 80-е коллектив собирал многотысячные залы по всему Советскому Союзу, гастролировали даже за рубеж. «Песняры» были кумирами, солисты купались во всеобщем обожании…

- Ленечка рос без отца – он рано умер, мама больше не вышла замуж, сохраняя верность тому, кого любила всю жизнь. Сына пришлось растить одной. Жили скромно, - рассказала kp.ru подруга певца Антонина Саврасова-Абрамова. - Закончил архитектурный, выступал в самодеятельности. Талант заметил создатель и худрук «Песняров» Владимир Мулявин, пригласил стать частью коллектива. После первых гастролей, вспоминал Ленечка, он принес домой три тысячи рублей почему-то трешками. По три рубля. Огромные для советского времени деньги! Была чуть ли не целая сумка этих трешек! Разложил на столе пачечками. Его мама, увидев эти деньжищи, начала плакать и повторяла: «Сыночек, ну как ты мог, я же тебя не этому учила….». Она решила, будто он эти деньги… украл. В ее понимании невозможно честным трудом столько заработать. Пришлось успокаивать, объяснять. В итоге мама даже самолично ходила к Мулявину – тот убедил, что сын не вор, а теперь солист популярнейшего коллектива…

С Борткевичем Антонина дружит с 2012-го года. Будучи журналистом, снимала фильм о «Песнярах», так и подружились.

- Леня много мне о себе рассказывал. Самые нежные воспоминания у Ленечки были о маме, - продолжает его подруга. - Однако именно мама, со слов Лени, прокляла его вторую жену – гимнастку с мировым именем Ольгу Корбут, сочтя, что та сломала сыну карьеру и жизнь. Ольга ведь настояла, чтобы ушел из «Песняров».

Вместе с ней и общим сыном Ричардом уехал в США – Ольгу пригласили туда как прославленную гимнастку, создала собственную школу. А Ленечка не смог найти себя в Америке, его бархатный голос и лирические песни оказались там никому не нужны. И ему не нужна была Америка с ее холодным менталитетом, он по духу и по сути своей оставался советским человеком. И уезжал-то - не в поисках лучшей жизни, а с женой, которую очень любил. Он и в последние годы жизни отзывался о Корбут с огромной нежностью и уважением: «Она – непревзойденная!». Корил себя: «В разводе виноват я один – не смог соответствовать этой сильной женщине». Вспоминал, как сидел без работы в новом, свежекупленном доме в США и ждал Олю. Страдал и метался: тут она и сын, а его сердце осталось в Белоруссии… Ничем кроме развода это не могло закончиться. Развелись, Леня вернулся на родину. Хулрук Мулявин взял его обратно в «Песняры»…

«Деньги давай!» - в иных контекстах молодой жене был не интересен…

- Брак с Корбут – не единственный в судьбе Борткевича?

- Была еще первая супруга, тоже Ольга. Я почти ничего о ней не знаю, кроме того, что есть общий с Леней сын Александр и ему уже 47, вместе со своей мамой также живут в Америке. Есть сын Кристиан от последней жены Татьяны. С нею тоже давно развелись. Вместе были совсем недолго, вероятно, сказалась огромная разница в возрасте – Таня моложе на 36 лет. На момент знакомства с Леней она работала моделью. В последний наш разговор Леня с горечью замечал: "Таня заходит ко мне довольно часто. Но разговор один: деньги давай, в иных контекстах я ей не интересен»…

А как раз с деньгами у Лени были огромные проблемы в последнее время. Концертов все меньше. Мне удавалось иногда организовать ему участие в телевизионных передачах за гонорар. Ленечка был очень благодарен и возможности заработать, и тому, что пригласили, значит, помнят.

- Ходят слухи, будто в последние годы он злоупотреблял спиртным?

- К сожалению, это правда. Как-то приехал из Минска в Москву на очередные тв-съемки, заселился в гостиницу - мне пришлось приехать к нему рано утром и следить, чтобы не напился. Уследила! Зато после съемки он оторвался и колобродил всю ночь, пропил более пятнадцати тысяч рублей… Пил не от хорошей, как говорится, жизни. И уж точно не по моей вине, как сейчас пытаются представить некоторые… А вышло так, что после Лениной смерти, которая стала ударом и для меня, получаю смс угрожающего содержания. Пишут: что сдадут меня в правоохранительные органы, «его смерть на твоей совести», «уйдешь следом», «Ты его убила…»...

«Песняры» были кумирами, солисты купались во всеобщем обожании Фото: фотохроника ТАСС.

"Чтобы ноги твоей здесь не было"

- Я действительно в начале апреля приехала в Минск по своим личным делам. Борткевич знал о моем приезде, писал сообщения: «Тонечка, очень жду тебя в гости, обязательно заезжай, дорогая», - рассказывает Антонина. - Раньше он жил в частном доме, но некоторое время назад продал и купил небольшую квартиру. Потому что дом надо содержать, а у него не было уже возможностей, ни даже сил. Букет болячек - почки отказывали, и онкология, и цирроз печени, и диабет…

Заехала к нему 7-го. Он встретил меня возле подъезда. Исхудавший до состояния скелета, с трудом передвигавшийся. Хотя еще несколько месяцев назад это был бодрый и полный сил мужчина. Поднялись на лифте в его квартиру. Попросил: а свари мне геркулесовой каши, очень хочется… И сам бы сварил – но, согласитесь, мужчине приятнее, когда для него готовят женские руки. Я сварила. Потом уехала по своим делам. Он попросил купить ему водки. Я отказала – не надо бы тебе сейчас… Возвращаюсь через несколько часов – из Лениной квартиры выходит миловидная женщина. Но злая как фурия. Буквально накидывается на меня: «Почему вы его в таком состоянии оставили?». Отвечаю: «У меня вообще-то свои дела, я по своим приехала, остановилась в гостинице – к нему просто в гости зашла, могла бы не заходить… А вы вообще кто?».

Зашла в квартиру – Леня полулежит на диване. Спрашиваю его: «Кто эта женщина, она вообще нормальная – кинулась с претензией?». Отвечает: «Жена бывшая Таня. Не обращай внимания». Снова пьяный - встать не мог… Говорю: «Приду в другой раз». Он зубы сжал, и смотрю, по уголкам губ пена пошла… Спрашиваю: «Врача?». «Не надо, - отвечает в общем твердо, - Отлежусь». Я уехала. Через несколько часов получаю сообщение с Лениного телефона: «Чтобы ноги твоей не было здесь больше – правоохранительные органы я предупредила…».

Я полагаю, написала с его номера бывшая жена. Еще через некоторое время приходит смс еще более страшное: «Он в реанимации и ты будешь отвечать за это!». Позже от общих знакомых узнала: что этим вечером он попал в больницу - через четыре дня, не приходя в сознание, скончался. Некоторые из его друзей поспешили обвинить меня. Полагаю, с подачи бывшей его жены, непонятно с чего на меня ополчившейся. Вадим Косенко, с ним в одной группе работал, к примеру, тоже пишет мне гадкие сообщения… Считают, это я ему купила бутылку водки – он выпил и стало плохо... Я не покупала, кто покупал, понятия не имею, возможно, сама Таня. У него початые бутылки стояли и на подоконнике, и на столе…

Разве по моей вине пил? Не по вашей ли, бывшая супруга и так называемые друзья?! Он мне звонил, чужому в общем человеку - 7-8 раз в сутки! Почему мне? Более близких людей не нашлось? Ужасно страдал из-за Ричарда – среднего сына, тот ведь в американскую тюрьму угодил несколько лет назад, было за что. Корбут удалось его вытащить, депортировали в Белоруссию, сейчас он в России, но и здесь попадался на распространении запрещенных веществ. Леня рыдал, рассказывая о Ричарде:

«Я думал, он моя опора и поддержка на старости лет – а оно вот как вышло!». Это его боль и трагедия. При этом почти никакой поддержки. Не ухоженный, страшно одинокий. Хочется обратиться к его супруге: «Жена Таня, хоть и бывшая, тебе, бывшей модели, наверное, не приходило в твою голову: чтобы мужчина деньги зарабатывал, надо, чтобы он в хорошей форме находился?! Сложно было в санаторий отправить? Неважно, что в разводе. Он отец твоего ребенка. К тому же уже немолодой. Надо же следить, заботиться – пусть не по-женски, хотя бы по-человечески. Что ж ты теперь на чужого человека из другого города – на меня – свою вину спихнуть пытаешься?! Его убило равнодушие. И невостребованность. Приди, отбери у него эту бутылку! Организуй ему концерт – чтоб без дела не маялся!».

Надломлен. Недооценен. Со своим неповторимым хрустальным голосом. Как поет «Березовый сок»! А «Александрину»! Любая его песня эпохальная. Пересматривала записи – слезы на глаза наворачиваются. Ленька, что же ты наделал с собой?! …Бесконечно прокручиваю в голове: в последний раз он выходил на улицу, когда меня встречал, в последний раз вместе со мной поднимался на лифте …В следующий раз его из квартиры выносили на носилках…

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