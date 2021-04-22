Григорий Явлинский: Почти четверть выделяемых средств разворовывается

Григорий Явлинский.

- Григорий Алексеевич, Путин пообещал много хорошего. Врачам - новые машины. Учителям - надбавки. Городам - новые школы, отпускникам - льготные путевки. Неполным семьям - деньги...

- Но если будут продолжать расти цены, то эти деньги исчезнут.

- То есть их сожрет инфляция?

- Конечно. Послание - это концепция о молоке без коровы. Президент должен был говорить о другом - откуда взять эти деньги, как совершенствовать нашу экономическую систему, как изменить нашу правовую систему, как изменить отношение к малому и среднему бизнесу, как решить проблему госкапитализма.

- Зачем? Деньги и так уже есть.

- Печатать можно сколько хочешь. Это путь короткий, далеко мы с этим не уйдем. Посмотрите, что у нас происходит с бюджетом. Затраты на здравоохранение, например, в бюджете уменьшаются реально на 17%. Эти цифры о чем говорят? Что ни рост ВВП нельзя будет обеспечить, ни решить эти проблемы бедности, которые у нас становятся просто критическими. Эти единоразовые пособия на детей (сами по себе они очень хороши) не решают главные проблемы.

Ведь главная проблема страны - как заработать деньги, а не как их тратить. Путину бы предложить, как решить вопросы конкуренции, защиты частной собственности, разгосударствления, как преодолеть госкапитализм, коррупцию. Например, по данным Росфинмониторинга, 23 с лишним процента денег, выделяемых на национальные проекты, разворовываются.

Люди от президента ждут другого. Решения принципиальных проблем. Вот я бы назвал вам несколько абсолютно принципиальных проблем, которые нужно было бы сформулировать в этом Послании. Например, нужно было бы сказать, как будет решаться проблема с Украиной. Ни слова.

- Как ни слова? Он сказал о «красной линии».

- Что, мы «красную линию» определяем сами, у нас есть крутые ракеты, которые полетят, если что. Тогда встает вопрос: так жить в мире можно?

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