24 Апр 2020 2020-04-24T16:07:37+03:00

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На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности 24 апреля президент России Владимир Путин поручил направить на закупку машин скорой помощи пять миллиардов рублей.

Глава государства напомнил, что власти приняли решение дополнительно закупить за счет денег из федерального бюджета автомобили, а именно - 1200 реанимобилей для медучреждений субъектов страны. На эту цель из казны были выделены 5,2 миллиарда рублей.

- Техника, столь необходимая медикам, пациента и системе здравоохранения в целом должна поступить в регионы как можно быстрее, - подчеркнул российский лидер.

Как ранее сообщал сайт kp.ru коечный фонд в регионах государства для пациентов с коронавирусом в настоящее время заполнен на 40% от установленного минимума. Владимир Путин поручил развернуть дополнительный коечный фонд в субъектах и подготовиться к увеличению числа пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/774333" frameborder="0"></iframe> В Москве началась четвертая неделя всеобщей самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU