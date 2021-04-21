Путин огласил Послание президента Федеральному собранию в среду 21 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Его речь длилась 1 час 18 минут. По сути это главный документ, где обозначены основные направления внутренней и внешней политики государства.

Полный текст доступен по ссылке.

В своей вступительной речи Путин сказал, что послание будет сосредоточено на внутренней политике и не обманул.

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Мы подготовили для вас главные тезисы:

- Сбережение народа России — высший национальный приоритет. Стратегия в том, чтобы выйти на устойчивый рост. Надо добиться, чтобы к 2030 году выйти на среднюю продолжительность жизни 78 лет.

- Нельзя терять бдительность. Прошу беречь себя и близких. Соблюдать рекомендации врачей и социальных служб. Центральное значение имеет вакцинация. У всех граждан РФ должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. Ещё разобращаюсь с призывом ко всем гражданам России. Сделайте прививку. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет

- Программа “туристического кэшбека» будет продлена до конца осени.

- Детский отдых нужно сделать максимально доступным. Возвращать половину стоимости путевки ребенка в лагерь.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Поручаю к 1 июля подготовить целостную программа поддержки семей с детьми. Нужно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка.

- С июля детям от 8 до 16, которые воспитываются в неполных семьях, будет назначена выплата в среднем по стране 5660 рублей.

- Нуждающимся беременным женщинам будут выплачивать по 6 350 рублей в месяц

- Оплата больничного по уходу за ребёнком до 7 лет будет в размере в размере 100% от заработка.

- Мы увеличили число коек в стационарах для коронавируса в 5 раз. Все работали быстро, качественно и на совесть.

- Ученые совершили настоящий прорыв — Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса. Это воплощение растущего потенциала страны.

- Но коронавирус остаётся прямой угрозой. И надо держать под контролем все рубежи и по контуру

- Предлагаю Минздраву расширить программу диспансеризации и профосмотров, и запустить ее в полном объеме с 1 июля.

- Запустить проект о проживании в кампусах для студентов, которые отправятся путешествовать по стране.

- В ближайшие три года направим 5 тысяч машин скорой помощи в сельскую местность и малые города.

- Систему здравоохранения нужно выстроить на новой технологической базе.

- Получение помощи на беззаявительной основе должно стать нормой для органов власти

- В 1922 году должны внедрить принципы социального казначейства. Все выплаты, услуги, начисления, будут выплачиваться в режиме одного окна. Через три года большинство Госуслуг должно предоставляться дистанционно в режиме 24/7.

- Работа с алиментами должна вестись в автоматическом для граждан режиме. Мама с малышом на руках не должна оббивать пороги инстанций. Государство обязано защитить права ребёнка.

- Рост цен, съедает доходы россиян. Задача правительства - сформировать долговременные условия, которые будут гарантировать регулирование цен и насыщение рынка. Никто не говорит, что мы директивные цены устанавливать будем. Не надо тень на плетень наводить

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Главная задача — восстановить рост реальных доходов. Государство должно оказывать прямую поддержку семьям, которые оказываются в сложной ситуации.

- Предалагю провести в 2020 году единовременную выплату семьям, где растут школьники - по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Также распространить эту меру на будущих первоклашек. Выплаты будут проведены в середине августа.

- Установить доплату 5 тысяч рублей кураторам учебных групп техникумов и колледжей.

- Направить 24 миллиарда на обновление домов культуры, библиотек в сельской местности и малых городах.

- Создать 45 тысяч новых бюджетных мест в ВУЗах. 75 процентов будут направлены в регионы. Все государственные ВУЗы смогут претендовать на гранты в 100 миллионов рублей на создание лабораторий, технопарков

- Будет создан Президентский фонд культурных инициатив. В этом году на него потратят потрачено 3,5 млрд рублей.

- Накопленный объем парниковых газов за следующие 30 должен быть меньше, чем за прошедшие.

- Прошу предусмотреть закон о финансовой ответственности за загрязнение окружающей среды. Надо действовать жестко. Нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф как в Норильск. Получил прибыль за счёт природы — убери за собой

- Распространить систему квотирования вредных выбросов на все города страны. Поддержать стремления бизнеса в модернизации предприятий. Начнем с алюминиевых заводов

- Правительству поставлена задача до кона года восстановить рынок труда. Для поддержки предпринимателей будут стимулировать частные инвестиции. В течение месяца правительство должно представить дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства.

- Будем настраивать систему поддержки частных инвестиций. Будет донастраиваться налоговое законодательство.

- Можем нарастить вложение инвестиций в развитие инфраструктуры. Но для этого фракции должны поддержать изменения в законодательство.

- Поддержим тех губернаторов, кто берет ответственность за проекты на созидание. Нужно снизить бремя долгов регионов. Правительство к 1 июня должно представить программу повышения самостоятельности регионов.

- Предусмотреть для регионов бюджетные инфраструктурные кредиты по ставке 3% на срок 15 лет. Всего на эти цели пойдет 500 млрд. Но поддержат те регионы, где проводилась взвешенная финансовая политика. Чем меньше долгов — тем больше инфраструктурных кредитов. Но тратить их можно будет только под жестким контролем правительства.

- Приоритетом в инфраструктуре станут дороги, развитие территорий и туристических кластеров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Строительство северного широтного хода — железнодорожная магистраль, которая станет импульсом к развитию Арктики.

- Строительство новых объектов должно идти на новом качественном уровне. Правительство должно разработать план цифрового проектирования.

- Есть цель — ежегодно вводить порядка 120 миллионов метром жилья. Особую поддержку оказать индивидуальному строительству. За счет субсидий займы застройщикам будут выдаваться под 3%.

- Разработать план газификации домохозяйств. За подводку газа в населенном пункте люди платить не должны. А руководители регионов должны подготвоить планы по переходу на более экологичные виды топлива.

- Выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Высокоскоростная магистраль Москва - Казань должна быть продлена до Екатеринбурга. Завершить проект за три года. Вместе с магистралями необходимо развивать и прилегающие территории.

- Будет запущена программа льготных кредитов на строительство гостиниц. Ставка по ним 3% - на 15 лет. Она поможет развиваться туризму по всей стране.

- Электронные визы для поездки в Россию должны оформляться за 4 дня.

- У России есть интересы, которые мы будем отстаивать в рамках международного права. Россия найдет путь отстоять позиции. Все уже привыкли к санкциям, незаконным. Но сегодня такая практика перерождается. Например, попытка переворота в Белоруссии. А Запад делает вид, что ничего не происходит. Можно как угодно относиться к тому же Януковичу, можно иметь любую точку зрения и на Лукашенко. Но практика государствнных переворотов и убийства первых лиц — переход всех границ. В Белоруссии велась подготовка к массированной кибератаки.

- Новый вид спорта — по любому поводу цеплять Россию. Мы ведем себя скромно, часто не отвечая на эти акции. Мы хотим иметь доброе отношение со всеми участниками международных отношений. Но если кто-то сам намерен их сжечь, то должен знать — ответ будет асимметричным, быстрым, жестким. Организация любых провокаций пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. Надеюсь, никому не придет в голову перейти в отношениях с Россией "красную черту", а где она будет проходить — мы будем определять сами

- К 2024 году доля современного оружия и техники составить 76% а в ядерной триаде в этой году — 88%.

- На основе взаимного уважения выстраиваем связи с большинством стран.

- Никто не знал, с какой бедой придётся стлокнуться, но мы сделаем всё, чтобы отразит угрозу. Страна обладает огромным потенциалом, и нам нужно идти вперед. Эпидемия внесла коррективы, но они объективны. Предложения по развитию должны быть представлены до 1 июля текущего года.