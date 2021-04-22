Весенний Кубок Чистоты объединит 60 городов России и Байконур

Команды Чистых Игр поборются за Кубок Чистоты Фото: предоставлено организаторами

Уборка мусора может быть не скучной рутиной, а азартным квестом. Это уже много лет доказывают участники и организаторы Чистых Игр - командных соревнований по очистке территорий.

24-25 апреля пройдет Всероссийский турнир по Чистым Играм. Весенний Кубок Чистоты объединит жителей более чем 60 городов России - от Архангельска до Екатеринбурга, а также казахстанского Байконура. Он приурочен к всемирному Дню Земли 22 апреля.

Весенний Кубок Чистоты - это настоящий спортивный чемпионат с духом командного соперничества, прямыми включениями из точек проведения, награждением победителей. Но главное - в результате будут очищены десятки территорий в разных уголках России. Отметим, что как правило Чистые Игры проводятся в парках, на пляжах и в других природных зонах.

Осенний и Весенний Кубок Чистоты по традиции проходят дважды в год Фото: предоставлено организаторами

В ходе соревнований участники получают баллы за собранный мусор, его сортировку, участие в эковикторинах и конкурсе артефактов. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

«Год назад пандемия внесла свои коррективы, все наши весенние мероприятия отменились, и мы были вынуждены искать новые форматы. Но уже летом традицию удалось возобновить», — рассказывает руководитель «Чистых Игр» Дмитрий Иоффе.

Чистые Игры пройдут в рамках программы национального проекта «Жильё и городская среда» и деятельности федерального Эколого-биологического центра, при поддержке компании «Лента».

КСТАТИ

Принять участие в игре и побороться с мусором в родном городе может любой желающий. Для этого достаточно найти свой город в списке игр, зарегистрироваться и приходить в назначенное время в указанное место — одному или с командой.