Похудевшая на 84 кило Картункова сорвалась с диеты и снова начала набирать вес

Ольга Картункова похудела на 84 килограмма. Фото: Инстаграм.

За пару лет звезда «КВН» Ольга Картункова изменилась до неузнаваемости: ей удалось похудеть на 84 килограмма. Правда, во время пандемии актриса вновь начала возвращаться к былым параметрам. Ольга стала проводить с семьей много времени и начала больше готовить. Актриса старается побаловать близких чем-нибудь вкусным, и, конечно, пробует все приготовленные ею кулинарные шедевры. В Инстаграме она пожаловалась, что боится вернуться в прежний вес.

Звезда «КВН» призналась подписчикам, что все выходные она проводит у плиты. Пользуясь тем, что у нее появилось больше свободного времени, она печет пироги, жарит картошку и готовит другие вкусные, но очень калорийные блюда. Удержаться трудно – и она сметает всё приготовленное, а потом мучается от раскаяния. Актриса даже подумывает: а не попросить ли начальство побольше загружать ее работой и не отпускать на выходные. Иначе она рискует вновь вернуться к своему былому весу. К тому же Ольга боится, что ее срывы негативно скажутся на ее отношения в семье.

- Кто психует на кухне в выходной? Это я. Наконец-то дрожжевое тесто, и чудесный оливковый хлеб получились. Остальное всё умела уже. Попрошу на работе: без выходных. Или формы вернутся в 2013 год. Семья скоро сбежит от меня с такими пристрастиями, - посетовала актриса.

У Ольги есть основания для тревоги: вновь носить одежду 70-го размера ей совсем не улыбается. 43-летняя Картункова рассказывала, что худела долго и мучительно, ограничивая себя в еде и изнуряя спортом.

- Два года труда, бассейн, много болячек. Не дай Бог никому. Итог - минус 84 килограмма, - рассказывала звезда «КВН». - Девочки, у которых лишний вес, худейте. Это так кайфово! Я в жизни не думала, что надену когда-нибудь одежду 48-го размера. Я же 70-й носила! У меня дома вещей четыре чемодана. Да ими можно земной шар обнять.

Ольга, капитан команды КВН «Городъ Пятигорскъ», всегда была пышечкой. Становиться звездой сцены она и не думала – после школы поступила на юридический факультет. Получив диплом, сразу вышла замуж и родила сына, а уже через 10 месяцев - дочь. Когда сын и дочь Картунковой пошли в первый класс, Ольга устроилась в детский дом методистом по работе с детьми-инвалидами, где проработала 10 лет. В «КВН» она попала случайно – как-то заглянула в местный дом культуры, где собирались КВН-щики. Затянуло, начала придумывать шутки. И стала звездой!

После того, как актриса радикально похудела, ее донимают расспросами и просят поделиться секретом стройности. Поклонники даже советуют ей запатентовать диету и проводить консультации.

- Весь Инстаграм завален вопросами, тетки звонят, спрашивают, что я ем, - рассказала Ольга.