На каждого американского налогоплательщика приходится почти $800 тысяч госдолга

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Согласно новому отчету, подготовленному некоммерческой организацией Truth in Accounting (TIA), базирующейся в Чикаго, истинный государственный долг США более чем в 4 раза превышает официальные цифры и составляет на сегодняшний день свыше $123 триллионов, вместо заявленных $23 триллионов. Это составляет почти $800 тысяч долга на каждого налогоплательщика в стране.

Аналитики TIA утверждают, что должностные лица США преднамеренно занижают размеры госдолга и не включают в него отдельные статьи. Например, нефинансируемые пособия по программе бесплатного медобслуживания или по соцобеспечению.

– Наша оценка финансового состояния правительства включает заявленные федеральные активы и обязательства, а также обещанные, но не профинансированные пособия по социальному обеспечению и медицинской помощи. Должностные лица неоднократно принимали финансовые решения, в результате которых федеральное правительство оказалось с долговым бременем в размере $123,11 триллиона, включая нефинансируемые обещания в области социального обеспечения и медицинской помощи.

Из последнего ежегодного отчета TIA следует, что борьба с пандемией увеличила госдолг США примерно на $10 триллионов. Однако дело не только в непредвиденных тратах на борьбу с COVID-19. По мнению конгрессмена-республиканца Джейсона Смита всему виной отношение к госдолгу пришедших к власти представителей Демократической партии:

– Вашингтонские демократы испытывают тревожный аппетит к тратам. Они только что приняли законопроект о финансовой помощи на сумму почти $2 триллиона.

Эксперты признают, что отчет TIA соответствует действительности, а размер госдолга начинает принимать катастрофические размеры.

- Долг в $123 триллиона должен стать тревожным сигналом для страны. Счет должен быть оплачен очень скоро, иначе это может иметь ужасные последствия для налогоплательщиков и страны, – заявил президент Альянса по защите налогоплательщиков США (TPA) Дэвид Уильямс.