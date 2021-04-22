Красную ковровую дорожку Каннского фестиваля отправят на переработку

Красная ковровая дорожка предстоящего Каннского кинофестиваля будет сделана из переработанного мусора. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красная ковровая дорожка с высоким содержанием чистого эковолокна, отказ от пластиковых бутылок и гибридные автомобили – все это говорит о новом формате организации и проведения Каннского кинофестиваля.

Мероприятие, на которое съезжается весь мировой кинобомонд, пройдет с 6 по 17 июля во французских Каннах, на набережной Круазет.

В этом году открытие будет ознаменовано показом фильма «Аннет» с Марион Котийяр в главной роли. Актриса давно является экоактивисткой и поддерживает решение президента Каннского фестиваля Пьера Лескюра уделить особое внимание экологичности.

- 74-ый Каннский фестиваль, безусловно, запомнят многие, - говорит Лескюр. – Мы делаем важный шаг и не только открыто говорим о проблемах экологии, но и пытаемся своими, пусть и минимальными в масштабах планеты усилиями, помочь Земле.

Красная ковровая дорожка, к примеру, будет сделана из переработанного мусора. Завсегдатаи говорят, что «она никогда еще не была такой зеленой». После фестиваля ее отправят на переработку, сообщает leparisien.fr.

В обслуживании гостей мероприятия будут задействованы либо электро, либо гибридные автомобили.

- Но самая большая проблема – пластиковые бутылки, - продолжает Лексюр. – В 2019 году на фестивале мы раздали более 22 тысяч бутылок с питьевой водой. На этот раз пластика и бумаги будет по минимуму.

Вода будет в стеклянных бутылках, а от бумаги и вовсе решили отказаться: расписание показов и программа мероприятий будут доступны строго в онлайн-версии.

Всем гостям и зрителям придется внести взнос в размере €20 на человека, «чтобы компенсировать последствия их поездки и проживания». Руководство фестиваля, со своей стороны, обязуется пожертвовать деньги на проекты, связанные со снижением выбросов углерода в атмосферу.