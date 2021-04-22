Шойгу облетел Крым на вертолете

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, где в четверг состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, которые идут в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщили "КП" в Минобороны России.

- По прибытии в Крым Шойгу на вертолете совершил облет районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок к учениям. Министр также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова о предстоящих действиях войск в ходе учений.

- В практических действиях войск (сил) на полигоне "Опук" примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота (ЧФ), часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск, - доложил Дворников министру.

В Минобороны отметили, что накануне войска (силы), привлекаемые к маневрам, были переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений. На самолеты военно-транспортной авиации были погружены личный состав и боевая техника дивизии ВДВ. Они убыли в назначенный район одновременно с подразделениями морской пехоты на больших десантных кораблях и десантных катерах. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов уже развернуты в назначенных районах.

Отметим, что войсковые маневры в Крыму вызвали небывалую активность разведывательной авиации НАТО. И не только НАТО, но и Киева: сотрудники ФСБ России задержали в Севастополе гражданина России, который целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота. В ведомстве подчеркнули, что утечка собранных шпионом данных за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. Задержанному за государственную измену грозит до 20 лет тюрьмы.

Сотрудники ФСБ России заявили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по этому делу продолжаются.

СПРАВКА

Военный полигон "Опук" расположен на удалении 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. Его размеры: по фронту – 30 км, в глубину – 15 км. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны "противника", осуществлять высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.