"Стыд — видеть хейт Манижи": Влад Лисовец - о Евровидении, внебрачных детях и стиле звезд

Влад Лисовец: "Стыд — видеть хейт Манижи. Нам в первую очередь нужно заниматься толерантностью, хотим или не хотим". Фото: YouTube

Из стилиста Жанны Фриске, Ирины Понаровской и других звезд Влад Лисовец уже давно превратился в автономную селебрити-фигуру: он открыл школу стиля, сеть салонов красоты и консультирует звезд российского шоу-бизнеса. В интервью блогу «Эмпатия Манучи» Лисовец вдруг признался, что у него есть внебрачные дети, и он горячо поддерживает Манижу — участницу «Евровидения-2021».

ПРО ДЕТЕЙ

«Очень много эго, оно сжирало все, что вокруг меня. Сейчас, наверно, то состояние (Лисовцу — 48 лет), когда можно отдать кому-то время. Но в социуме начнутся вопросы, пойдут сложности. А я не люблю врать и придумывать истории (как делают многие звезды, у которых внезапно появляются дети — Авт.). И если решаться и обзаводиться семьей, не хочу жить во вранье. На самом деле, как мне заявили, у меня есть двое детей. Не буду говорить пол и имена — там был личный конфликт. Я сперва «отцом» был я, потом вроде бы не я. Такое бывает у женщин. Мы встречались, она забеременела, сказала, что дети от меня, а потом, что не от меня. Как это? По отношению к мужчине довольно странно. Мы остались в прекрасных отношениях. Я видел этих детей, мне показалось, что не похожи»

ПРО СТИЛЬ РОССИЙСКИХ ЗВЕЗД

«Собчак нормально одевается, когда обращается к помощи стилистов. Литвинова? Это образ. Классику ничем не испортишь. Лиза Боярская — обычная русская девушка, классическая одежда, не экспериментирует. Стилистам в последнее время в основном заказывают работу: принеси мне вот это, чтоб похоже на то платье. То есть талант стилиста не используют, он по сути становится одевальщиком. Западные звезды работают иначе».

Влад Лисовец. Фото: YouTube

ПРО МАНИЖУ

«Это катастрофа! [травля Манижи] Стыд и позор русского народа. Двадцать первый век. Народу нужно задуматься, куда они идут. Мы развиваемся не в Египте, фараона не встретишь. Прошло с тех пор огромное количество лет, мир меняется. Во мне две крови. Как я могу не переживать за Украину? Я там не был, но у меня дома в детстве пели украинские песни. Я обожаю этот народ, как и российский, азербайджанский, армянский. Каждый народ прекрасен. Стыд — видеть хейт Манижи. Нам в первую очередь нужно заниматься толерантностью, хотим или не хотим. Принимать мнение других людей. Перестать уважать быдло-поведение. Дима Билан, который привез нам победу на «Евровидение», русский в десятом поколении?»

Певица Манижа представит Россию на Евровидении. Фото: Максим ЛИ

ПРО РУССКИХ МУЖЧИН

«Модно быть немодными. Российская женская аудитория не готова воспринимать мужчину интеллигентно. Должен быть маргинал. У нас такое восприятие прекрасного, понимание о мужчине и его поведении. Это целая наука. Мужчине, чтобы состояться и нравиться, нужно соответствовать. Он даже может думать не так, но говорить должен так, чтобы соответствовать. Так проще состояться. Бороться с этим и не нужно. В России — мужчина «лишь бы был». Некоторым разрешают быть клоунами, фриками. Мол, он — артист»