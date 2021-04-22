Мелодрама "Некрасивая": Лиза Арзамасова стала шантажисткой

Скромница Маша (Лиза Арзамасова) размышляет о том, как ей устроить свою личную жизнь. Фото: Кадр из фильма

Все мы знаем, что за твари водятся в тихом омуте, поэтому правила жизни "серой мышки" Маши кажутся вполне объяснимыми. Девушка понимает, что природа не наделила ее феноменальной внешностью и старается извлечь из этого выгоду - например, внимательно слушает тех, кто в присутствии якобы безобидной дурнушки расслабляется и начинает болтать лишнее. А еще Маруся знает, что надо ценить предоставленные судьбой шансы: именно поэтому, став случайной свидетельницей ДТП, виновником которого оказался ее босс, она решает использовать этот компромат в личных целях - проще говоря, заставляет шефа на себе жениться, угрожая ему оглаской.

"Ишь, гадина какая!" - сказали бы старушки у подъезда, и были бы не совсем правы. Во-первых, каждый идет к своему личному счастью своей, порой извилистой дорогой, а во-вторых, планируя эту хитрую операцию, Мария не забыла о необходимости оказать помощь бедолаге, которого сбил на пешеходном переходе ее начальник. Такая вот шантажистка с добрым сердцем.

Сотканный из противоречий образ Маши достался Елизавете Арзамасовой, которая снималась в этой четырехсерийной мелодраме в разгар своего громкого романа с фигуристом Ильей Авербухом, позже ставшего ее законным супругом. Интересно, что "Некрасивая" невольно превратилась в своеобразный ретро-фестиваль для звезд некогда любимых народом сериалов. Помимо самой Арзамасовой, которая, как мы помним, стала популярной после роли Галины Сергеевны в "Папиных дочках", нас ждет встреча с другими героями недавнего телепрошлого: известной по комедии "Саша+Маша" Еленой Бирюковой, прославившимся благодаря ситкому "Счастливы вместе" Виктором Логиновым и полюбившейся зрителям после "Кармелиты" Юлией Зиминой.

Также стоит отметить, что постановщиками "Некрасивой" стали Владимир Басов-младший и его супруга Ольга - у этой режиссерской пары Арзамасова уже снималась недавно в двухсерийной мелодраме "Укрощение свекрови".

Россия 1

"Некрасивая"

24 апреля, 21:00