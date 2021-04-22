Мошенники развели правнука Брежнева на 231 тысячу рублей

Дмитрий Брежнев - правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В полицию обратился 35-летний Дмитрий Брежнев, правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Мужчина сообщил, что стал жертвой лже-сотрудников банков. На телефон потомка генсека позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником безопасности одного из крупных банков России. Звонивший рассказал Дмитрию Андреевичу, что на его счетах замечена подозрительна активность, а значит - мошенники пытаются украсть честно заработанные безработным Дмитрием деньги. Мужчина в историю незнакомца поверил и срочно побежал в банкомат, чтобы перевести свои сбережения на специальный, страховой счет, который любезно продиктовал мошенник.

«Не заподозрив обмана, Дмитрий Брежнев отправился в банкомат, где перевел мошенникам 231 тысячу рублей. По завершению транзакции, разговор резко прекратился. Вскоре Дмитрий Андреевич стал понимать, что попал на удочку мошенникам и обратился за помощью в полицию.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицейские проводят проверку и разыскивают неизвестных, которые обманули правнука генсека СССР и украли у него крупную сумму денег.