Русский парадокс: почему наш народ одновременно так успешен в глобальных делах, но так слаб в получении повседневных радостей

Ни один другой народ в мире не был одновременно так грандиозно успешен в делах, требующих размаха, напряжения и жертвы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мучительная драма русской культуры, одна из, разумеется, а так-то у нас много мучительных драм, состоит в ее фантастической неравномерности.

Ни один другой народ в мире не был одновременно так грандиозно успешен в делах, требующих размаха, напряжения и жертвы. Я имею в виду создание огромного государства - колонизация пространства от Балтийского моря до Калифорнии, одна из главных в мире армий с ее знаменитыми победами, преодоление холода, разорения, почти геноцида, не говоря уж о романах-симфониях. И этот же народ так нелепо и безнадежно слаб в делах, требующих местной самоорганизации, повседневного взаимоуважения и комфорта, чувства удовольствия от жизни и любви к себе.

Победить Наполеона в Париже - и не иметь политических прав, аналогичных не то что французским, но даже польским и финским под своей собственной властью. Победить Гитлера в Берлине - и не иметь бытового благополучия, аналогичного не то что немецкому, но даже эстонскому и грузинскому под своей собственной властью. Отправить человека в космос - но не отправить еще к тому времени паспорта и пенсии колхозникам, а обывателю - туалетную бумагу. Организовать олимпиаду и чемпионат мира по футболу, сделать вакцину, избавиться от Басаева и построить Крымский мост - но не создать ту элементарную среду, где есть доверие, подотчетность и удобство: депутат, полицейский, судья, малоэтажный дом, сад, улыбка.

Как это возможно?

Легко спекулировать, легко размахивать этой драмой, чтобы сделать заранее известный вывод. Например, что это хорошо - так страдать и преодолевать, ничего не имея взамен, ведь это и есть русская идея (тьфу!). Что это плохо, но и поделом: виноват так называемый рабский менталитет, генетический код, а то и проще, долой власть - и ура (тьфу!).

Но можно же и не говорить глупостей, а подумать, откуда идет этот странный тип цивилизации, умение прежде всего выживать, легкость в перемещении и трудность в оседлости, концентрация сил вокруг администрации и казармы, а не рыночной площади, мышление авралами, большая сила во всем, что находится где-то не здесь, и грустное спотыкание с ближними и во всем ближнем.

Хочется думать, что Россию, как она есть, создала география. Тяжкая и скупая, не подарившая естественной защиты морями-горами и настроившая человека на то, что самое главное - продержаться, отбиться, рвануть или сдержать любой ценой, и никакой тебе сиесты.

Хочется думать, что даже такую судьбу можно медленно поменять, отучаясь от хамства и пафоса, страсти к масштабу ради масштаба и пренебрежения к деталям. Стать хоть чуть-чуть канадцами и австралийцами с этими изрядными расстояниями и объемами. Но так, чтобы, кроме них, возникла еще и локальная, местная гордость и радость. Хоть относительная равномерность.

Я верю, что мы идем в эту сторону.

Ну, ползем.

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