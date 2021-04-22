Тина Канделаки, Оксана Федорова, Виктория Дайнеко, Михаил Кукота и другие гости вечера на церемонии вручения Премии РБ

Тина Канделаки. Фото: Пресс-служба Рейтинга Букмекеров

Праздничный вечер в концертном зале «Барвиха Luxury Village» вели шоумен, телепродюсер Гарик Мартиросян и известный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. Церемония началась с приветственного слова специального гостя мероприятия — португальского футболиста, обладателя «Золотого мяча» Луиша Фигу. Легендарный спортсмен поблагодарил учредителей Премии за приглашение в Россию, теплый прием и помощь с организацией его приезда в Москву в столь непростое время, когда границы между странами закрыты.

На красной дорожке Премии РБ были замечены Юрий Семин, Вячеслав Малафеев, Виталий Петров, Дмитрий Скопинцев, Владислав Игнатьев, Эмин Гарибов и другие спортсмены.

Также мероприятие посетили звёзды шоу-бизнеса, представители медиа, известные музыканты: Тина Канделаки, Оксана Федорова, Виктория Дайнеко, Арсений Бородин, Михаил Кукота, Надежда Ручка, Юлия Беретта.

По традиции на праздничном вечере состоялся благотворительный аукцион. Главный лот — футболка с автографом капитана сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионеля Месси — ушел за 1 000 000 рублей. Все средства будут переведены в благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

Самую престижную награду «Гран-при: лучший букмекер года» компании «Фонбет» вручил Луиш Фигу. В номинации «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» победу одержал Руслан Медведь, CEO «Париматч» (Россия), а лучшим топ-менеджером в спортивной отрасли была признана Тина Канделаки.

Луиш Фигу. Фото: Пресс-служба Рейтинга Букмекеров

Обладателями Премии в разных номинациях стали: «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшая программа лояльности», «Лучшая компания по версии Рунета» — «Фонбет»; «Бренд года», «Лучший сайт года» — «1хСтавка»; «Самый надежный букмекер», «Лучшее приложение» — Olimp.bet; «Лучший киберспортивный букмекер» — GGBET; «Лучшая линия», «Лучшие коэффициенты», «Лучшее спортивное партнерство» — БЕТСИТИ; «Лучший флагманский клуб», «Ребрендинг года» — BetBoom; «Амбассадор года» — Рой Джонс (МЕЛБЕТ); «Дебют года», «Лучший клиентский сервис» — PIN-UP.RU; «Лучшая букмекерская компания Казахстана» — Tennisi.bet; «Социально-ответственный букмекер», «Лучшая рекламная кампания года» — «Париматч». Специальными призами были отмечены компании BetConstruct («Лучший разработчик ПО для ставок на спорт»), Si14 («Лучший проект года в области аналитики») и Tutul («Лучшее агентство по спортивному маркетингу»).

Но награждали в этот вечер не только букмекеров. Приз в номинации «Лучшее спортивное СМИ» получил телеканал «Матч ТВ», лучшим спортивным журналистом стал Нобель Арустамян, а звания «Инсайдер года» удостоился Иван Карпов. Артема Дзюбу участники открытого голосования и экспертное жюри признали спортсменом года.

Паруйр Шахбазян. Фото: Пресс-служба Рейтинга Букмекеров

«Очень рады, что масштаб нашего мероприятия растет и с каждым годом оно собирает всё больше гостей. Премия РБ стала событием, объединяющим спортивную и букмекерскую отрасли. Известные спортсмены и звёзды охотно посещают церемонию вручения, потому что это всегда зрелищное шоу и возможность пообщаться с друзьями, коллегами и даже конкурентами. Мы очень благодарны партнерам, поддерживающим наши идеи. В этом году отдельно хочется отметить игорную зону „Красная Поляна“, которая организовала для гостей вечера фан-казино, а также презентовала новый проект World Poker Summit 2022», — подвела итоги мероприятия руководитель по внешним коммуникациям информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Светлана Ушакова.