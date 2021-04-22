Виктория Боня: «У меня полтора года не было секса, но недавно мой бывший меня выручил»

Виктория Боня пожаловалась на одиночество. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня разошлась с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом четыре года назад. С тех пор ей приписывали не один роман — то с бизнесменами, то со спортсменами. Сама же Боня говорит, что не может пойти на интимную близость с мужчиной, если она не влюблена в него. Поэтому последние годы страдает от одиночества. В интервью YouTube-каналу YesNoYes Боня пожаловалась на проблемы в личной жизни.

- У меня полтора года секса не было. Я себя даже не трогаю, эротику не смотрю. Но недавно мой бывший парень меня выручил. Прилетел в Монако... Я уж не стала ломаться, надо было счетчик обнулить, а то второй год пошел, позор какой-то, - рассказала Боня.

Модель говорит, что не готова разделить постель с кем попало только ради физического удовольствия — для нее важно быть влюбленной в этого человека.

- Просто я занимаюсь сексом только по любви. Без этого не могу. Если меня хотя бы тронет мужчина, который мне не нравится, я его очень больно пну. Я даже не сексом занимаюсь, а занимаюсь любовью, - подчеркнула Виктория.

Виктория Боня разошлась с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом четыре года назад. Фото: Инстаграм.

С гражданским мужем Алексом Смерфитом Виктория Боня прожила семь лет, у них родилась дочь Анджелина. Но в 2017 году они разошлись, оставшись в хороших отношениях. Сейчас Виктория вместе с восьмилетней Анджелиной обосновалась в Монако, поближе к Алексу. Последние три года Смерфит боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы дочь в этот трудный момент была рядом с отцом. Она не раз говорила, что тепло общается с бывшим мужем, проводит с ним праздники и выходные.

Последний громкий роман у Бони случился два года назад. В 2018 году модель встречалась с французским миллиардером, нефтяным трейдером Пьером Андюраном. Пара вместе приехала на Каннский кинофестиваль и позировала на красной дорожке. Впоследствии Пьер рассказывал, что потратил на Боню много денег, в течение года оплачивая квартиру для нее и ее дочери. Виктория же после их разрыва неожиданно объявила, что это был пиар-роман. Боня призналась: Пьер заплатил ей полмиллиона долларов за то, чтобы они изображали влюбленную пару.

- Тишина у меня в личной жизни. Уже два года тишина. А про Пьера… Наша история была для Пьера. Он заплатил мне полмиллиона долларов, чтобы я, как говорится, показала его женскому миру, - рассказала Боня в одном из интервью.

Последний громкий роман у Бони случился два года назад. В 2018 году модель встречалась с французским миллиардером, нефтяным трейдером Пьером Андюраном. Фото: Инстаграм.

К слову, совсем недавно Боне приписали роман с теннисистом Маратом Сафиным, который приехал к ней в гости в Монако. Вика и Марат устроили романтическую прогулку по Монте-Карло и сфотографировались вместе для Инстаграмма. Поклонники заинтригованы и строят догадки: есть ли что-то между ними. Сама Виктория уверяет, что их с Маратом связывают исключительно дружеские чувства.