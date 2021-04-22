Около 20% отходов могут быть переработаны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На комплексе «Храброво» сортируют отходы из подмосковных Одинцово, Красногорска, Волоколамска, Можайска, Рузы, Истры и Наро-Фоминска. За пару месяцев на комплексе отобрали 10 тысяч тонн вторичного сырья, что сравнимо с весом 170 железнодорожных вагонов. Сотрудники комплекса продемонстрировали путь мусора от того момента, как мусоровозы с грузом прибывают на комплекс и до окончания сортировки.

- В цехе сортировки из отходов выделяют 24 типа «полезных» фракций, включая бумагу, картон, полимеры, цветные и черные металлы, алюминий и стекло, - рассказывают в компании «РТ-Инвест» - На комплексе «Храброво» впервые внедрен автоматический отбор органических отходов в виброгрохоте. Мелкие фракции, до 70 мм, отсеиваются и попадают напрямую в цех компостирования. Линия прессования оснащена накопительными ячейками и работает без участия погрузчика.

Комплекс в Храброво вышел на проектную мощность в марте этого года. Здесь могут принимать и сортировать до 450 тысяч тонн отходов в год. Проект получил положительную оценку Государственной Экологической экспертизы и Московской областной государственной экспертизы.

Кстати, компания ввела в эксплуатацию четыре комплекса по переработке отходов в Московской области. Общий объем отходов на сортировочных линиях всех комплексов компании составляет 1,5 млн тонн в год. Мощности будут наращивать. Комплексная система обращения с ними должна включать раздельный сбор, промышленную сортировку, компостирование, переработку вторсырья и энергоутилизацию отходов, которые не могут быть вовлечены во вторичный оборот.