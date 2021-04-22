Вместо срока — трудодень. Из-за нехватки мигрантов бизнесмены готовы привлекать к работам заключенных

Разбираемся, скоро ли зеки вольются в трудовые коллективы. Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

ТАКОЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ПРОПАДАЕТ!

На днях во ФСИНе (Федеральная служба исполнения наказаний, она заведует всеми тюрьмами и колониями России) обсуждался важный вопрос: надо активнее вовлекать осужденных в отечественную экономику. Десятки если не сотни тысяч трудоспособного населения нигде не работают, проедают пусть не самый сытный, но казенный харч, а в это время «на гражданке» не хватает рабочих рук. Особенно сейчас, когда из-за пандемии резко сократилось число мигрантов на нашем трудовом фронте.

А ведь когда-то, даже не в сталинские времена, а уже при позднем СССР, система исполнения наказаний по валовому производству занимала 4-е место среди отраслей советской экономики. Да, тогда за колючей проволокой находилось более миллиона человек, а сейчас, по данным ФСИН, сидельцев насчитывается только 377 тысяч, но и это неплохой кадровый резерв для экономики.

Сейчас к труду привлечено только 12,3 тысячи. В планах ФСИН увеличить этот показатель в несколько раз.

РАБОТАЮЩИМ ЗЕКАМ НЕГДЕ ЖИТЬ

- По закону одним из видом наказания по не тяжелым статьям являются принудительные работы, - рассказал kp.ru адвокат, общественный помощник бизнес-омбудсмена по Москве Вячеслав Леонтьев. - Их присуждают за ненасильственные преступления - неуплату алиментов, некоторые дтп, мелкие кражи и мелкое мошенничество. Кроме того, принудительными работами по ходатайству осужденного суд может заменить неотбытую часть наказания. Например, если человек отсидел половину срока, то при хорошем поведении оставшуюся половину он может провести не за колючей проволокой, а на работах. Это не шахты, не каменоломни, а обычные предприятия — стройки, рыбные хозяйства в регионе своего проживания, если там найдутся рабочие места. Водителями многие работают. Кроме того, через несколько месяцев, если не будет замечаний, работающий осужденный получает право жить вместе с семьей.

Возможностью заменить срок работами, по данным ФСИН, могут воспользоваться почти 184 000 человек. Но проблема в том, где их разместить.

- Сейчас для этого существуют исправительные центры, — говорит Леонтьев. - Пу сути, это обычные общежития, располагаются они на предприятии или в черте города. Там нет колючей проволоки и вышек с автоматчиками, но есть КПП и соответствующий режим — конечно, это не полная свобода.

Так вот, сейчас в таких исправительных центрах всего чуть больше 8 тысяч мест, а к концу года их планируется довести до 14 тысяч - за счет переоборудования нескольких бывших колоний.

- Однако в целом ресурсы ФСИН исчерпаны, нужно содействие бизнеса, - признала на «круглом столе» начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН Елена Коробкова.

Речь о том, чтобы предприниматели строили или арендовали помещения для таких общежитий и создавали рабочие места для тружеников, прибывших из мест не столь отдаленных.

«КАКОЙ ЖЕ ОН ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР, ЕСЛИ ПОПАЛСЯ?»

Бизнес не против.

- Это беспрецедентная либерализация уголовно-исправительной системы, - заявил kp. российский бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Речь идет в первую очередь о ненасильственных преступлениях, то есть экономических статьях УК. Работодатели могут получить весьма квалифицированную рабочую силу. Для самих осужденных, в свою очередь, это настоящий социальный лифт, который позволяет не потерять связь с «большим миром».

- Если появится больше исправительных центров, то лучше будут реализовываться и права потерпевших — их обидчики получат работу и смогут выплачивать компенсировать нанесенный ущерб, - дополняет адвокат Леонтьев.

По закону осужденный должен получать на принудительных работах не меньше регионального МРОТ. Бизнесмены говорят, что готовы платить и больше — до 5 МРОТ. Для Москвы, например, это получится свыше 100 тысяч руб — совсем неплохо. Но некоторые сидельцы и поболее видали. Вот например, мошенники, взяточники, растратчики. Многие из них до суда находились на руководящей работе. Такой кадровый резерв пропадает! Правда, адвокат Леонтьев считает, что если они нарушили закон, да еще и попались, то вряд ли их можно назвать очень хорошими менеджерами. Впрочем, тут каждый работодатель сам решит.

Если кто-то из предпринимателей захочет взять на работу несколько осужденных, то ему нужно обратиться в территориальное отделение ФСИН, уточнил наш собеседник.

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