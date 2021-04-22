Дали концерт: МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде

Решением Спортивного арбитражного суда сборная России на двух ближайших Олимпиадах не сможет выступать с национальными символами – гимном и флагом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международный олимпийский комитет (МОК) определился с внешними атрибутами российской команды на Олимпийских играх в Токио. В качестве замены гимну утвержден фрагмент Первого концерта Чайковского. Ранее было решено что российские атлеты будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. На нем, кстати, отражены цвета российского флага.

«Катюша» не прошла

Решением Спортивного арбитражного суда сборная России на двух ближайших Олимпиадах не сможет выступать с национальными символами – гимном и флагом. И в МОК мучительно решали, каким музыкальным сопровождением должны будут встречать победы сборной России в Токио. После того, как не прошел вариант с «Катюшей», Первый концерт Чайковского казался наилучшим вариантом.

Неделю назад была показана форма, в которых сборная России будет выступать в «Токио». Она ожидаемо была бело-красно-синиц цветах российского флага. И один из норвежских журналистов был так недоволен, что сравнил презентацию олимпийской экипировки со средним пальцем, который России показала всему спортивному миру. Нечто подобное можно сейчас ожидать и после представления представления Первого концерта Чайковского в качестве замены российского гимна. Ну если конечно норвежский журналист разбирается не только в средних пальцах, но и в классической музыке и композиторах.

Могло получится еще провокационнее. Первым вариантом была «Катюша». Но она олимпийский отбор не прошла. Возможно, правильно. Все-таки Олимпиада – это с античных времен не то мероприятие, где непременно стоит петь военные песни «про бойцов на дальнем пограничье». Если об этом забывают другие, это еще не повод так же действовать и нам.

Так или иначе с внешними атрибутами российских спортсменов определились. Ранее стало известно, что выступать они будут под флагом ОКР. На нем, кстати, тоже есть цвета российского триколора.

Вставать на колено запретили

Вместе с тем МОК проявил редкую сейчас адекватность и запретил на Олимпийских играх вставать на одно колено, демонстрируя таким образом поддержку движение Black Lives Matter. В такой позе уже принято начинать многие футбольные и баскетбольные матчи.

Но в Международном олимпийском комитете вспомнили, что в Олимпийской Хартии – основном законе Олимпийского движения - существует правило №50. Согласно ему «на олимпийских объектах, в местах проведения соревнований и других олимпийских зонах не допускаются любые демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера».