«Генеральная уборка» в России: мусорные свалки ликвидируют, а из отходов будут вырабатывать электроэнергию

Строительство 25 заводов позволит утилизировать 14,6 миллиона тонн твердых коммунальных отходов в год Фото: Shutterstock

Правительство обещает к 2030 году провести «генеральную уборку» в стране: должны быть ликвидированы крупные свалки, налажена сортировка мусора и утилизация отходов. Важнейшую роль в процессе «уборки» будет играть строительство современных предприятий по выработке электроэнергии из отходов.

Тему ликвидации мусорных полигонов и утилизации отходов затронул в Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент заявил, что уже в нынешнем году нужно ввести расширенную ответственность производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки. Президент также отметил, что экологические платежи должны быть «окрашены». То есть стать целевыми. Как отметил Владимир Путин, такие поступления должны направляться на восстановление экологии, а не на другие цели.

По данным Минприроды, в России насчитывается минимум 29 тысяч объектов накопленного вреда, большая часть которых - это свалки возле городов. Поэтому так важна комплексная система обращения с отходами, которую собираются создать в России. Мусор может приносить не только вред, но и пользу, быть новым ресурсом. Его можно переработать либо в новый товар, либо в энергию. Для этого в крупных городах должны появиться сортировочные и перерабатывающие мощности. А отказаться от захоронения на полигонах позволят 25 заводов по термической переработке отходов в электроэнергию. Заводы станут финальным звеном системы обращения с отходами. Утилизации будут подвергаться фракции, которые невозможно переработать и вернуть во вторичный оборот.

ЗАБЫТЬ О СВАЛКАХ

Захоронение на мусорных полигонах – давно устаревший и очень опасный метод обращения с твердыми коммунальными отходами. Вред экологии наносится сразу по нескольким направлениям. Из-за постоянного процесса гниения загрязняется почва, происходит отравление подземных вод токсичными веществами, опасными органическими и неорганическими соединениями. Выбрасываются ядовитые вещества в атмосферу, ухудшается санитарно-эпидемиологическая обстановка. На мусорных полигонах живут крысы, бродячие и дикие животные, которые становятся переносчиками и распространителями опасных заболеваний. Куда более безопасным способом обращения с отходами является термическая переработка в энергию.

Напомним, весной прошлого года Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации коммунальных отходов, прошедших сортировку. Оператором выступит Ростех в лице своей дочерней структуры «РТ-Инвест», Росатом станет технологическим партнером и поставщиком основного оборудования, а финансировать проект будет ВЭБ.РФ. Заводы предлагают строить в первую очередь в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек и в районах туристических центров. Первый из 25 заводов планируется построить уже в конце 2022 года. Завершить строительство планируется в 2027 году. Строительство 25 заводов позволит утилизировать 14,6 миллиона тонн твердых коммунальных отходов в год (это 42,3% от объема образования отходов по всем агломерациям).

Реализация проекта может позволить к 2030 году отказаться от свалок и полигонов на территориях проживания 80% граждан страны. В целом по стране уровень захоронения отходов будет снижен до 25% с сегодняшних 93%. Благодаря энергоутилизации отходов будет ликвидировано 25–30 действующих полигонов в крупнейших агломерациях, предотвращено создание 80 новых, а также сохранено 60 тысяч гектаров земель по всей стране.

В распоряжении «Комсомольской правда» появился новый доклад Института глобального климата и экологии. В отчете ученые прогнозируют значительное снижение выбросов CO2 за счет закрытия полигонов. Сейчас захоронение 1 тонны отходов на полигоне дает выбросов в атмосферу 1140 кг CO2-эквивалента. Сокращая полигонное захоронение и заменяя их на современные заводы энергоутилизации, можно сократить 16,8 млн тонн CO2-эквивалента в год после запуска всех 25 заводов. Это совокупный эффект на сокращение выбросов парниковых газов от реализации проекта РТ-Инвест.

- При проектировании 25 заводов энергетической утилизации будет использоваться технология сжигания твердых бытовых отходов на колосниковых решетках. В результате обеспечивается практически полное сгорание горючей части отходов. Таким образом, после термического обезвреживания, количество отходов, направляемых на полигон, значительно сокращается как по массе, так и по объему. Кроме того, их состав принципиально изменяется и практически полностью состоит из минеральных веществ и металлов. Отходы, образуемые после сжигания ТКО, после размещения на полигоне не разлагаются и парниковых газов не образуют, - говорится в отчете о научно-исследовательской работе, проведенной Институтом глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля.

Пар, произведенный при сжигании отходов, будет использоваться для выработки электрической энергии, которая будет передаваться в городскую сеть.

УЧИМСЯ У ЗАПАДА

В мировой практике среди способов переработки твердых коммунальных отходов наиболее предпочтительным является их повторное использование. В этом случае негативное воздействие на окружающую среду минимально. Наименее предпочтительным способом обращения с отходами в развитых странах, в частности в ЕС, является захоронение на свалках и полигонах. Об этом говорится в исследовании, проведенном международной аналитической компанией «Эрнст энд Янг».

В России основным способом обращения с отходами до сих пор является захоронение на полигонах и свалках. Вторичной переработке, обезвреживанию и энергетической утилизации подвергается лишь 6% от общего объема отходов. Для сравнения, в европейских странах на рециклинг, компостирование и энергетическую утилизацию направляется в среднем около 74%. Захоронению в Европе подвергается в среднем около 26% отходов при этом в отдельных странах данный показатель уже находится на уровне 1%-2%. Речь идет о таких странах, как Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Дания, Бельгия, Швеция, Финляндия.

- Если оценивать в деньгах негативный эффект от полигонного захоронения отходов, то, как показало наше исследование, он в 10 раз превышает совокупный негативный эффект от энергетической утилизации (речь идет о выбросах загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферу, - Ред.), - рассказал «Комсомолке» партнер, руководитель департамента инфраструктуры и проектного финансирования «Эрнст энд Янг» Дмитрий Ковалев.

По его словам, именно поэтому развитые страны идут по пути энергетической утилизации отходов. Например, в Китае работают 400 заводов мусоросжигающих заводов, во Франции — 120, в Германии — около 100.

- Энергоутилизация — технология относительно недорогая, современная и позволяет утилизировать большой объем отходов. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу при этом небольшой, - замечает Дмитрий Ковалев.

К тому же строительство заводов имеет явные экономические плюсы: создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления в бюджет, происходит дополнительная выработка электроэнергии и тепла. За рубежом отходы являются одним из наиболее востребованных источников возобновляемой энергии. Лидеры в этой сфере Германия и Великобритания.

Как отмечается в исследовании, в России отрасль промышленности по обращению с твердыми коммунальными отходами находится на этапе формирования и только начинает перенимать опыт развитых стран, в частности Европы.

- Еще несколько лет назад речь шла о том, что все без исключения отходы нужно сжигать. И это вызвало справедливое неприятие у общественности. Отходы содержат ценные фракции, которые выгоднее переработать и получить новую продукцию. А все подряд сжигать — это значит выбрасывать в трубу живые ресурсы. Сейчас во многих регионах появляется сортировка, которой еще недавно не было, все отходы просто брали и захоранивали. Теперь речь идет о том, что утилизировать нужно лишь то, что осталось после сортировки, то есть неперерабатываемые отходы, так называемые «хвосты». Это правильный вектор на устойчивое развитие, - замечает Дмитрий Ковалев.

В крупных мировых столицах таких, как Япония, Цюрих, Стокгольм, Вена полностью достигли нулевого захоронения. Этот путь возможен и для России. По мнению экспертов, отказ от полигонов возможен за счет раздельного сбора, компостирования органики и, главное, утилизации отходов в материальные и энергетические ресурсы. Сейчас полигоны и свалки представляют опасность для крупных агломераций.

«РОССИЯ ТЕРЯЕТ ЦЕННЫЕ РЕСУРСЫ»

- Если брать «иерархию» вреда, самое плохое - это захоронение отходов в землю. К тому же Россия теряет ценные ресурсы, которыми могла бы пользоваться, перерабатывая отходы, - рассказал «Комсомолке» специалист по переработке отходов, научный сотрудник Эко-Института во Фрайбурге Гюнтер Дехуст.

По его словам, мусорные полигоны несут опасность не только для самой России, но и для соседних стран.

- Вашей стране нужно повсеместно ввести раздельный сбор отходов. Нужно, чтобы люди еще у себя дома отделяли органику от твердых фракций, - советует Гюнтер Дехуст. - Когда на ваших предприятиях переработали этот мусор, получили качественное вторсырье различных фракций, надо подумать, что можно сделать с остатками, которые нельзя переработать. Увы, есть некоторые фракции, некоторые виды отходов, которые можно только сжечь. Даже Германия не находится на таком уровне, когда вообще не остается отходов, которые лучше всего перерабатывать на заводе для получения энергии.

По его словам, в Германии ежегодно сжигается 25 миллионов тонн твердых коммунальных отходов.

«Получил прибыль за счет природы - убери за собой»

В развитых странах широко используется механизм расширенной ответственности производителей. Именно он позволяет повысить доли более экологичных способов утилизации отходов, таких как переработка и энергетическая утилизация, и снизить доли отходов, идущих на захоронение.

- Суть в том, что производитель должен либо самостоятельно утилизировать тот объем упаковки, который он производит, либо заключить контракт с кем-то, кто эту упаковку будет перерабатывать, либо просто платить государству, чтобы оно решало эту проблему. Логика такая — раз ты загрязняешь планету пластиковой бутылкой или какой-то оберткой, то продавая свой продукт, ты должен нести ответственность за последующую утилизацию упаковки, - объясняет Дмитрий Ковалев.

Это как раз то, о чем говорил в Послании Федеральному собранию Владимир Путин: «Получил прибыль за счет природы - убери за собой».

Например, в Италии сборы на утилизацию упаковки составляют около 0,5 млрд. евро в год, в Германии — около 1,5 млрд. евро. Во многих странах, например, во Франции часть средств расширенной ответственности производителя направляется на операционные затраты утилизации отходов в энергию.