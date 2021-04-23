Советские машины стали стоить больше, чем новые "Мерседесы". Объясняем, почему это происходит, и как заработать на "Жигулях"

Каждое поколение коллекционирует машины времён молодости своих отцов

В два часа ночи весь дом вскочил на ноги от дикого рёва. Ревел старый «Жигуль», на котором под окнами нарезал круги сосед с шестого этажа, с переменным успехом уворачиваясь от пущенных в него яиц, картофелин и трёхэтажных выражений. Неблагополучный жилец недавно купил его на сдачу от выпивки и стал промышлять модным ныне занятием под названием «дрифт» (он же управляемый занос). В основном по ночам, поскольку напиться до состояния дрифтера до захода солнца удается не всегда.

Придя утром на работу с распухшей от недосыпа головой, я прочитал новость и узнал: сосед - не просто хулиган. Он - инвестор!

МЕЧТЫ ОТЦОВ

За минувший год автомобили в России подорожали на 10%. Подержанные - на 5%. По данным Авто.ру, среди иномарок сильнее всех вырос в цене Mercedes-Benz: новые «Мерсы» подорожали на 25%, подержанные - на 31%. Но это не сенсация. Интереснее вот что: за прошлый год ВАЗ-2101 прибавил в цене 32,4%. Старые «Жигули» дорожают быстрее новых «Мерседесов»!

«Ну да, подорожали с 10 до 13 тысяч», - рассудил я и открыл сайты объявлений. И обалдел. Как выяснилось, старый советский «Жигуль» за несколько сотен тысяч и даже за миллион рублей - обычное дело. «Запорожцы», «Москвичи», «Волги» подешевле, но цены тоже измеряются сотнями тысяч. Самый дорогой экземпляр, что мне попался - 49-летний ВАЗ-2101 за 15 млн рублей. А один москвич (человек, не машина) продавал коллекцию из полутора десятков «Жигулей» разных моделей за 16 миллионов.

Как же так - ещё недавно старые советские машины были первыми в очереди на свалку, а теперь их продают за сотни тысяч? Да за такие деньги можно нормальную иномарку взять!

- Каждое поколение коллекционирует машины времён молодости своих отцов. Это возвращает их в детство, когда папа был юным и ездил на таком автомобиле. Или мечтал о нём, но так и не смог купить. Дети воплощают в жизнь мечты своих родителей, это чистая психология, - объясняет Дмитрий Ломаков, директор Ломаковского музея старинных автомобилей и мотоциклов.

Советские машины стали стоить больше, чем новые "Мерседесы"

- У моих родственников были «Жигули» третьей модели. И с 1984 года, когда мне было шесть лет, я мечтал именно о такой «троечке». Конечно, я купил её, как только появилась возможность, - говорит Сергей Диогрик, руководитель клуба любителей исторических автомобилей Lada History. - Именно поэтому отношение к «Жигулям» первых моделей изменилось именно сейчас. Их время пришло. Дети людей, которые на них ездили, стали сорокалетними, у них проснулась ностальгия. К тому же они заработали достаточно денег, чтобы позволить себе такой автомобиль. Ведь многие покупают «Жигули» не для повседневной езды, а как вторую или третью машину. Несколько лет назад такая же история была с «Волгами», теперь пришло время «Жигулей».

Вот так «Жигули» переехали из разряда старья в категорию ретромобилей. Правда, не все, а только модели 70-х годов: ВАЗ-2101, 2102 и 2103. По словам Сергея Диогрика, ещё одна причина возросшего интереса к первым моделям «Жигулей» - возраст. Не владельцев, а самих автомобилей. Первые машины сошли с ВАЗовского конвейера в 1970-м году, самым старым уже 50 лет. Просто подержанная машина - это одно, а подержанная машина с полувековой историей - уже совсем другое.

Но почему взлетел интерес именно к «Жигулям»? Ведь в те же самые годы, на рубеже 60-х и 70-х, на советские дороги выехали «Москвичи-412» и легендарные ушастые «Запорожцы». Почему по ним нет такой ностальгии?

- К концу 70-х ВАЗ выпускал 700 тысяч автомобилей в год («Москвичей» производили в 10-20 раз меньше, - Ред.). «Жигулей» в СССР было больше, чем всех остальных машин вместе взятых. И когда покупатель хочет машину «как у отца» или «как у деда», то в большинстве случаев это именно «Жигули», - поясняет Сергей Диогрик.

Впрочем, на «Запорожцы», «Москвичи» и «Волги» цены тоже растут. По инерции. «Жигули» дорожают, а мы чем хуже?

НЕ ВСЯКОЕ СТАРЬЕ - РЕТРОМОБИЛЬ

Допустим, у вас есть старая «единичка», «двойка» или «тройка» (а то и «Запорожец», прости господи). Еще ваш дедушка лихо гарцевал на ней напротив ДК имени Свердлова, провоцируя работниц местной птицефабрики на несовместимые с жизнью в СССР мысли. Время шло, машина не молодела. В 90-х её покрыли толстым слоем лака, шпатлевки и тонировки, пересадили бампер от трактора и крышу от найденного в болоте «Мессершмитта». А инженерный гений дяди Ашота из соседнего гаража пару лет назад вернул ей способность не только заводиться, но и проехать несколько сот километров, оглашая окрестности грациозным кашлем в стиле ретро.

И вот вы открываете Авито и видите: такая же машина продается там за 500 (600, 800) тысяч рублей. Какая удача! Вы фотографируете свою красавицу в самых соблазнительных ракурсах и выставляете на сайт объявлений за такую же цену, ожидая, когда вам позвонит богатый простофиля и вывалит полмиллиона за вашу рухлядь, нежданно-негаданно оказавшуюся раритетом.

Спешим вас расстроить: не позвонит и не вывалит.

- Не надо называть «Жигули» раритетом. Раритет - это что-то редкое, - возвращает Дмитрий Ломаков мечтателей о шальных деньгах с небес на землю. - Как эксперт министерства культуры по старинным автомобилям и мотоциклам, я на таможне проводил экспертизу машин, ввезённых из-за границы. И признал ВАЗ-2106 культурной ценностью. Почему? Потому что он был с правым рулем. Таких машин выпустили всего пару тысяч, а осталось штук 20 на весь мир, и стоить они могут очень дорого. Вот это - раритет, а обычные «Жигули» - ширпотреб.

- Но почему за них просят сотни тысяч?

- Вот именно: просят. Увидев, что спрос на «Жигули» первых моделей вырос, люди стали задирать цены. Владелец «копейки» видит, что такая же машина продаётся на сайте объявлений за 500 тысяч, и ставит похожую цену. Не понимая, что машина с сайта может быть действительно уникальной, а у него - обычный металлолом.

За минувший год автомобили в России подорожали на 10%. Подержанные - на 5%

Но это не означает, что на старых советских автомобилях нельзя заработать. Можно. Главное - понимать, что не всякая старая машина является исторической ценностью. Иногда это всего лишь старая машина.

- На ком лучше жениться: на девственнице из провинции или на проститутке с Ленинградского шоссе? - предлагает задуматься начинающим автоинвесторам Дмитрий Ломаков. - Вот и с советскими машинами так же. Чем меньше в неё влезали, чем ближе она к заводскому состоянию, тем выше она ценится.

- Очень сложно найти автомобиль 70-х годов, хорошо сохранившийся в оригинальном состоянии. Такие машины называют «капсулами времени» и они действительно могут стоить сотни тысяч и даже миллионы рублей. Подобные автомобили можно рассматривать как инвестиции - например, купить сейчас, чтобы продать через десяток лет. Со временем они будут только дорожать, - говорит Сергей Диогрик.

Есть и другой способ заработать на старом советском авто - купить «единичку» или «тройку» за 200-400 тысяч, вложиться в ремонт и продать ещё дороже. Только ремонтировать нужно с умом.

- Надо использовать оригинальные запчасти - стёкла, бамперы, фары, колёсные диски и т. д. - иначе цена машины только упадёт. Новодел никому не нужен, - предупреждает Сергей Диогрик. - Мы ищем такие запчасти по всему миру, восстанавливаем по советским чертежам, многое находим в гаражах Тольятти - люди тащили их с завода и теперь они лежат у них без дела. Такой ремонт может стоить не одну сотню тысяч.

По словам Сергея, хорошо сохранившиеся или грамотно восстановленные «Жигули» - не просто экспонат, который надо хранить под стеклянным колпаком. Ездить на такой машине - истинное удовольствие. Правда, не в России.

- В повседневной жизни я езжу на иномарке, но когда пересаживаюсь на «Жигули» первой или третьей модели, не испытываю никакого дискомфорта, - говорит Сергей Диогрик. - Понятно, что в советской машине нет кондиционера, подушек безопасности. Но салон у неё удобный, едет она мягко, лежачего полицейского проскакиваю, не останавливаясь. Мы с участниками нашего клуба ездили на «Жигулях» в автопробеги по Европе. И везде встречали огромное уважение: люди понимают, что содержание такой машины стоит больших усилий и немалых денег. А у нас выезжаешь на дорогу - тебя норовят подрезать, орут из окон: «Нищеброд, купи «Солярис!»

Не готов ещё наш народ воспринимать «Жигули» как ретромобиль. Вот из-за таких, как мой сосед с шестого этажа, и не готов. Но всему своё время. Рано или поздно переваренные-перекрашенные «Жигули» поселятся на свалке, а «капсулы времени» займут своё место в коллекциях ценителей рядом с «Чайками» и «Победами».

Если не развалятся, конечно.

Старые «Жигули» дорожают быстрее новых «Мерседесов»

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ

Как заработать на советском авто

1. Чем ближе машина к первозданному состоянию, тем лучше. Если автомобиль много чинили, красили, покрывали лаком, за большие деньги его не продашь.

2. Чем менее массовой была модель, тем выше её «инвестиционный потенциал». Например, автомобилей ВАЗ-2101 выпустили почти 5 млн, а ВАЗ-2102 - всего 666 тысяч. Поэтому и стоить он будет дороже (если хорошо сохранился, конечно).

3. Высоко ценятся яркие машины с ярким салоном (но не одного цвета). Например, красный кузов с песочным салоном, оранжевый кузов с синим салоном и т. д.

- «Жигули» радовали нас салонами, они были оливковыми, жёлтыми, коньячными, синими и т. д. А чёрные салоны - банальность, это никому не интересно, - поясняет Сергей Диогрик.

4. Если рассматривать машину как долгосрочную инвестицию, стоит присмотреться к автомобилям ВАЗ-2104, ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 начала 80-х годов. Сейчас спрос на них невысок и купить их можно дешево - неплохая «пятёрка» обойдётся в сотню тысяч. А через 10 лет ей стукнет полвека и она может подорожать, как сейчас «единички» и «тройки».

5. Выбирая старую советскую машину на сайте объявлений, ориентируйтесь на самые низкие цены. За небольшие деньги у дедушки порой можно купить авто не хуже, чем за полмиллиона у перекупщика. Присмотритесь к машинам в небольших городах - там меньше перекупщиков и больше машин по адекватной цене.

6. И не забудьте: любая инвестиция - это риск. Никто не гарантирует, что подержанную машину удастся продать дороже, чем вы ее купили.

- Вкладывать деньги в старые машины я советую только в одном случае: если вы действительно любите автомобили, - говорит Дмитрий Ломаков. - Тогда вы не пожалеете о своей покупке, если не удастся ее выгодно продать. Настоящий мужчина может до старости играть в машинки и получать от этого удовольствие.

ШОК-ЦЕНА

Самые дорогие советские машины с сайтов объявлений*

ВАЗ-2101

Цена: 15 млн рублей

Год выпуска: 1972

Пробег: 62 км

Примечание продавца: "За 49 лет открывалась только водительская дверь и капот, все остальное под заводскими пломбами".

ГАЗ-24

Цена: 9 млн рублей

Год выпуска: 1975

Пробег: 520 км

Примечание продавца: "После реставрации и капитального ремонта двигателя"

Москвич-408

Цена: 1 млн рублей

Год выпуска: 1973

Пробег: 42000 км

Примечание продавца: "Доедет до Владивостока и обратно"

ЗАЗ-968

Цена: 1 млн рублей

Год выпуска: 1973

Пробег: 16900 км

Примечание продавца: "Советчики, умники и все особо одаренные - оставьте свои мысли при себе."

* Массовые модели конца 60-х - начала 70-х годов.

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