Мужчина больше года ждал суда в СИЗО. Его оправдали, но требуют оплатить «проживание»

В Кентукки тюрьмы неплохо зарабатывают на арестантах Фото: Shutterstock

В дом Дэвида Джонса в американском штате Кентукки ворвались полицейские, скрутили мужчину и отвезли его в участок. Как оказалось, подозревают Джонса в совсем уж неприглядных вещах: с его IP-адреса кто-то скачивал в Интернете детскую порнографию.

Учитывая тяжесть обвинения, судья назначил неподъемный для мужчины залог в 15 тысяч долларов. Денег он не насобирал, и отправился дожидаться суда в СИЗО.

Тем временем борцы с преступностью не дремали и буквально перевернули дом Джонса вверх дном. Потом несколько раз исследовали компьютер и мобильные устройства. Глухо — незаконного видео не были нигде. В итоге следователи пришли к выводу, что кто-то подключился к вай-фаю Джонса и уже через него скачал запрещенную информацию, так что через 14 месяцев мужчина вышел под залог, существенно меньше изначального, а еще через пару месяцев все обвинения против него были сняты.

И хотя формально все было улажено, судьбу парню сломали. Джонсу пришлось даже уехать из родного города, где его уже окрестили педофилом. У него уже не было ни квартиры, ни машины, ни работы, а большая часть знакомых просто отвернулась от американца. И вот, в дополнении к этому выяснилось, что мужчина еще отдал не все долги обществу, вернее тюрьме. Тюремный центр графства Кларк выставил ему счет на 4 тысячи долларов (вернее, на 4 008 долларов, больше 300 тысяч рублей) за время, проведенное в стенах пенитенциарного заведения, сославшись на букву закона, который предписывает «помогать» зэкам самой тюрьме. Счет, кстати, был выставлен и рассчитан по всем правилам гостиничного бизнеса: $35 - за «заселение», $10 - за ночь, $5 - за гигиенический набор при заселении, $2,69 - за гигиенические расходники. Не хватало только услуги мини-бара...

Правда, заплатить американцу пришлось бы чуть меньше, ведь конфискованные у него во время задержания 256 долларов уже были потрачены на содержание тюрьмы.

В шоке от того, что он еще и должен остался, мужчина подал в суд на власти. По словам его адвоката, «в штате Кентукки годами использовались деньги, конфискованные при арестах, для оплаты расходов на тюрьмы, даже после того как людей оправдывали в суде или снимали с них обвинения».

Однако власти штата не видят в своих требованиях никакого противоречия, ведь, по их словам, требуемые средства это не штраф и не наказание, а просто возмещение расходов тюрьмы за пребывание обвиняемого.

- Конституция не гарантирует, что только невиновные могут быть арестованы, - считает окружной судья Роберт Вейр, который два года назад участвовал в рассмотрении похожего дела и признал требования оплаты пребывания в СИЗО справедливым. Кстати, сейчас этот самый иск находится на апелляции уже на федеральном уровне и слушания по нему должны пройти в июне.

В Кентукки тюрьмы неплохо зарабатывают на арестантах. За последние 5 лет благодаря таким счетам и внесенным залогам им удалось собрать почти 21 миллион долларов. Впрочем у половины из 80 местных пенитенциарных учреждений хватило совести не взыскивать расходы со своих «постояльцев», так что в определенной степени вопрос о том, будет ли зэк платить за свою отсидку, зависит от удачи - если попал в «добрую» тюрьму, то все будет хорошо, если же окажешься у «капиталистов», пиши пропало.