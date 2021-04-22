Как сейчас живет 17-летний сын покойного Михаила Евдокимова от модели-мулатки

Михаил Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в автомобильной аварии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Михаил Евдокимов ушел из жизни в 2005 году. Юморист погиб в автомобильной аварии. Лишь после смерти звезды выяснилось, что помимо дочери Анны от жены Галины, а также внебрачной дочери Анастасии от любовницы Надежды Жарковой у него остался еще и внебрачный сын от модели-мулатки Инны Беловой. Сейчас Даниилу 17 лет.

Инна Белова

Внебрачный сын Михаила Евдокимова не помнит своего знаменитого отца. Даниилу был год, когда родитель трагически ушел из жизни. Папу ему заменила мама - модель-мулатка Инна Белова. Она не раз говорила, что ей нелегко пришлось после кончины артиста.

"Ни о чем не жалею, ни на что не жалуюсь. Никогда ни на что из Мишиного не претендовала. Мне было не до этого. Нашему сыну тогда только годик исполнился. Даню поднимала. Был ребенок, о котором нужно было заботиться, кормить, воспитывать", - откровенничала тайная любовница Евдокимова.

Сейчас Даниилу 17 лет

В 2016 году женщина вышла замуж за миллионера и родила ему сына. Сделала она и тест ДНК, чтобы прекратить волну сплетен. Злые языки говорили, что Даня - не родной сын покойного Михаила Сергеевича.

"С братом Миши мы сделали ДНК-тест, который подтвердил, что Даниил - сын Евдокимова. Мне это было нужно, чтобы Даня никогда больше не слышал насмешек и оскорблений, чтобы у него был документ и он бы мог официально взять фамилию отца. Сын уже совсем взрослый, учится в кадетском корпусе. Очень на отца похож - такой же смелый и веселый", - пояснила Белова.

Напомним, Михаил Евдокимов погиб 7 августа 2005 года в автомобильной аварии. После обгона его машина, в которой были жена Галина и водитель, начала уходить от столкновения и вылетела с дороги. Водитель, охранник и сам Евдокимов погибли на месте. А вот супруга губернатора выжила, хотя и получила тяжелые травмы. А потом вскрылась правда о романах Евдокимова на стороне. До этого он считался примерным семьянином.