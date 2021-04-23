Большинство россиян не хотят работать под началом женщин Фото: Shutterstock

Как показали результаты недавнего соцопроса, большинство россиян не хотят работать под началом женщин. Ситуацию обсуждают руководитель общественного движения «Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ и секс-коуч, мотивационный спикер Стелла ВЕРНАЯ.

Стелла ВЕРНАЯ: Итак, Александр, 51,2% опрошенных не желают, чтобы их начальницей была женщина. Что скажете?

Александр МОНОГАМОВ: У меня нет однозначного ответа. Наверное, тут много зависит от начальницы. Вот под вашим началом я бы, пожалуй, какое-то время поработал.

С. В.: Любопытно. А почему?

А. М.: Ну... вы женщина привлекательная, уверенная в своих силах, явно во многих вопросах компетентная, наверняка у вас есть жизненный опыт, которого нет у меня, хоть вы и моложе.

С. В.: Приятно слышать, Александр. Тем более от такого интересного мужчины, как вы. Но мне кажется, схема отношений «женщина-босс - мужчина-подчиненный» таит в себе немало опасностей. Помните фильм «Разоблачение» Барри Левинсона? Там начальница (Деми Мур) сильно возжелала подчиненного своего (Майкла Дугласа), а он пытался этому напору страсти противостоять...

А. М.: А чего это он? Все-таки Деми Мур...

С. В.: Он оказался хорошим семьянином. А начальница стала ему за это мстить по карьерной линии.

А. М.: Ну вот отсюда и берутся эти 50 с лишним процентов. Мужчины, они ведь как дети малые: скажешь при нем «начальница» - он и видит Деми Мур в юбке-карандаш и слегка расстегнутой белой блузке. Красиво, конечно, но ведь и проблем потом не оберешься. Вот и выходит, что лучше уж начальник.

Невзлюбил народ начальниц. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

С. В.: Вы уже передумали работать под моим руководством?

А. М.: Ну вы-то, надеюсь, не такая коварная. Хотя что-то от Деми Мур в вас есть. Кстати, зря в этом исследовании не было вопроса: «Если уж работать под началом женщины, должна ли она быть красивой?»

С. В.: Зато там был вопрос про возраст. С молоденькими почти никто работать не хочет (см. инфографику).

А. М.: Ну тут-то как раз есть признаки гендерного равенства: многим и с мужчинами-шефами моложе себя работать неуютно. Первая мысль: наверняка чей-то сынок. Ну или хорошо прогнулся, чтобы этот пост получить. А что уж про молодую женщину говорить. Особенно если она еще и симпатичная. А она, может, очень даже компетентный специалист.

С. В.: Вот-вот. 86,4% опрошенных ответили, что имеют опыт работы под руководством женщин, и почти половина из них утверждает, что их начальница со своими обязанностями справляется (или справлялась) вполне прилично.

А. М.: Вопрос еще в том, что эти начальницы собой представляют чисто по-человечески.

А то ведь есть и другой пример из кинематографа: вполне компетентная начальница, вот только от жизни страшно далека, за собой не следит, эмоциям никаким не подвержена.

С. В.: Имеется в виду «Служебный роман»? Да уж, под руководством такой Мымры и женщинам-то работать было сложно. А выяснилось, что добрейшей души человек. И с Новосельцевым у нее вон какой роман красивый случился.

А. М.: А в кино всегда сплошные крайности: либо Деми Мур, либо Мымра.

С. В.: Вы бы, кстати, какой вариант предпочли?

А. М.: Честно говоря, оба не очень. Но давайте жить по принципу - всяк сверчок знай свой шесток. Был бы я Новосельцевым, мне бы и Мымра подошла, а вот на месте Майкла Дугласа все-таки попробовал бы с Деми Мур. Хотя дело рисковое.

Результаты опроса. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

С. В.: О чем, на ваш взгляд, говорят итоги опроса? Вот что пишут сами его авторы: «Полученные данные указывают на то, что в российском обществе доминируют консервативные представления».

А. М.: Ну да, а на женских форумах снова пошла волна антимужских настроений: сексизм, гендерный шовинизм. В заголовках так и писали: «Российские мужчины не хотят работать под началом женщин». Но маленькая деталь: нигде не сказано, что в опросе участвовали только мужчины - упоминаются «свыше 5 тысяч человек в возрасте от 20 до 55 лет», а это значит, что были в числе опрошенных и женщины. Никакого сексизма, девочки. А если и сексизм, то с вашим же участием.