Научный факт: дочь-подросток доводит родителей до развода чаще, чем сын

Дочка в семье- фактор нестабильности Фото: Shutterstock

Подтверждаю: феномен существует. Наблюдал, можно сказать, лично. Мой близкий приятель развелся с первой женой, когда их дочери исполнилось 14 лет. Женился во второй раз, тоже обзавелся дочерью. Сейчас ей 14 лет. Пока не развелся, но дело, как он рассказывает, идет к тому – жена каждый месяц проявляет такую инициативу.

Научные данные, которые много лет собирают демографы - Ян Кабатек (Jan Kabatek) из Университета Мельбурна (University of Melbourne) и его коллега Дэвид Рибар (David Ribar) из Университета Джорджии (University of Georgia) свидетельствуют: мой приятель, который уже второй раз норовит наступить на те же грабли, не один такой. Далеко не один. По статистике, которую накопили ученые, супруги, у которых есть дочки, действительно, разводятся чаще, чем те, которые обзавелись сыновьями. И что самое удивительное в этом: обострение в семьях наступает примерно в одно и то же время – когда дочки достигают подросткового возраста.

Ученые обследовали 3 миллиона супружеских пар из США, Австралии и Голландии, состоявших в браке в период с 1971 по 2015 годы. И обнаружили: родители 13-летних отпрысков разводились на 5 процентов чаще, если те были девочки, а не мальчики. К 15-летнему возрасту детей разница становилась более существенной - достигала 10 процентов.

Свой первый обширный отчет о «проделанной работе» Кабатек и Рибар обнародовали еще в 2017 году, естественно, спровоцировав активное обсуждение. Однако попытки понять природу феномена большим успехом не увенчались.

Гипотеза, которая многим казалась наиболее здравой, все-таки выглядела весьма сомнительно: мол, отцам хочется сыновей, а рождаются дочери. Отцы огорчаются, считают себя неудачниками, что пагубно отражается на семейных отношениях и приводит, в итоге, к разрыву.

Не каждый отец понимает свою дочь Фото: Shutterstock

Недавно ученые вернулись к проблеме и убедились, что за 4 года ситуация не изменилась – тенденция сохранилась. О чем Кабатек и Рибар сообщили в журнале The Economic Journal, опубликовав статью, в которой раскритиковали прежнюю гипотезу. Главный довод против: если бы семьи действительно распадались из-за того, что отцы предпочитали растить сыновей, то почему они медлили, прежде чем бросить жен – ждали, пока дочкам исполнится 13 лет?

Согласно новой гипотезе, воспитывать дочь-подростка намного сложнее, чем сына того же возраста. Процесс воспитания – и без того трудный – усугубляют частые ссоры. Родители конфликтуют и между собой, и каждый по отдельности - с дочкой. Разногласий хватает - и по поводу того, как одевается девочка, с кем встречается, чем занимается в свободное время, как и где учится. Даже что ест. Мать еще может понять дочку - хотя бы частично. Отца же, как правило раздражает всё: и то, что она упрямо носит дурацкие худи, красит волосы в малиновый цвет, интенсивно пользуется косметикой, дружит с идиотами-сверстниками, которые слушают дебильную музыку, «сидит» в телефоне вместо того, чтобы читать книжки, и питается чипсами. В нескончаемых спорах то с девочкой, то с ее матерью, то с обоими рождается не истина, а ругань. И усталость друг от друга. Соответственно повышается и риск переступить «красную черту», как теперь модно называть критические ситуации, отягощающие взаимоотношения сторон.

Кого-то не удовлетворит и предложенное ныне объяснение феномена. Но других ученые пока не придумали. А надо бы. Чтобы как-то вписать в них совсем уж загадочные явления. Например, такое: после того, как ребенку исполняется 18 лет, его пол перестает иметь существенное значение – в смысле причин для развода. Дочь у супругов или сын, уже не столь важно. Если они расстаются, то почти с одинаковой частотой в обоих случаях – в 20,4 процента в одном и 20,1 процента – в другом.

Другая странность, если не сказать исключение из правила: «феномен дочек-разлучниц» никак себя не проявляет в семьях, в которых отцы воспитывались вместе с одной или несколькими сестрами. Возможно, загодя набравшись опыта общения с девочками-подростками, они потом лучше понимают своих дочерей, меньше вмешиваются в их выбор и, как следствие, меньше спорят с супругами? Или тут есть еще какой-то секрет? Ответ еще предстоит получить. Исследования, надо понимать, продолжатся.

Женщины- военнослужащие долго в женах не задерживаются. Не все, конечно. Фото: Олег УКЛАДОВ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Самый прочный брак: он - психически уравновешенный физик-ядерщик, она оптометрист, у них двое сыновей

Американская исследовательница Аннели Руфус (Anneli Rufus) проанализировала научные работы психологов и социологов, посвященные браку – все, которые смогла найти. Обобщила их. И выделила, как она считает, главные факторы, которые дестабилизируют брак. Кроме наличия дочерей-подростков. Их – все 15 факторов - перечислила The Daily Telegraph:

1. 48 процентов - такова вероятность развода в течение первых 10 лет брака у женщин, которые вышли замуж в 18 лет.

2. Пары, в которых женщина хочет ребенка больше, чем мужчина, распадаются вдвое чаще, чем те, в которых есть единое мнение по поводу потомства.

3. Почти 40 процентов - такова вероятность развода в семье с двумя сыновьями. Риск увеличивается до 43 процентов, если супруги воспитывают двух дочерей.

4. Мужчины с высоким уровнем тестостерона - потенциальные бабники разводятся почти в два раза чаще, чем их собратья с низким уровнем гормона.

5. Родители гиперактивных детей разводятся намного чаще, чем родители спокойных детей.

6. Пары, в которых один из супругов ранее находился в сожительстве с кем-либо еще, разводятся в два раза чаще, чем девственники с обоих сторон.

7. Люди, которые предпочитают улыбаться на юношеских фото, выйдя замуж или женившись в зрелом возрасте, разводятся в пять раз реже «хмурых».

8. Аборт увеличивает вероятность развода до 40 процентов.

9. Если женщина тяжело заболела, ее брак распадется в шесть раз чаще, чем в случаях, когда такой же диагноз получает муж.

10. Женщина другой национальности, расставшаяся с мужем, но пока не оформившая с ним развода, с вероятностью 98 процентов разведется с ним окончательно в ближайшие шесть лет.

11. Математики и дрессировщики разводятся в два раза реже танцоров и хореографов - с вероятностью в 19-22 процентов против 43 процентов.

12. Самые стойкие браки у оптометристов - специалистов по подбору очков. Среди разведенных их всего 4 процента. Брошенных физиков-ядерщиков - 7,3 процента, фермеров - 7,6 процента.

13. В случае если у одного из супругов возникли проблемы с психикой, вероятность развода - 17 процентов.

14. Белые женщины разводятся чаще, чем их «сестры» из Азии. Вероятность - 32 процента против 20. Самые нестойкие в браке - негритянки. Вероятность развода в первые 10 лет у них - 47 процентов.

15. У женщины-военнослужащей вероятность развода в 2,5 раза выше, чем у мужчины-военнослужащего.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Из научного открытия, результаты которого калифорнийские ученые, ведомые профессором психологии Фумико Хоефт (Fumiko Hoeft), опубликовали в специализированном журнале Journal of Neuroscience, следует очевидный вывод: от тещи лучше держаться подальше. Или непрерывно поддерживать у нее хорошее настроение.

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