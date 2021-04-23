Игорь Шувалов о роли ВЭБа в реформе институтов развития: прямая онлайн-трансляция

Игорь Шувалов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Мы консолидировали институты развития на базе ВЭБа. Их задача снижать риски для вложения частных капиталов»,- отметил президент в своём послании. В ближайшую пятилетку ВЭБ выдаст в экономику 10 трлн рублей, с учетом вклада банков-партнеров сумма будет больше. Также Правительство поручило ВЭБу координировать ещё 11 институтов развития. Ключевой критерий отбора проектов - плюс в экономику и повышение качества жизни людей. Аэропорты и порты, дороги, современные фабрики и заводы, обновление транспорта - вот далеко не вся повестка ВЭБа и его партнеров. Ожидается, что Игорь Шувалов расскажет как о текущей работе, так и планах банка развития по реализации проектов в городах и регионах России.