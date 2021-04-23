Воздушный дозор

В роли летчика Михаила Девятаева - актер Павел Прилучный Фото: кадр из фильма

Фестиваль откроет высокотехнологичный патриотический блокбастер «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Трофимов - оператор, снимавший многие проекты Бекмамбетова, в том числе «Ночной дозор» и «Дневной дозор». Совершенно логично, что на этом проекте он стал со-режиссером: главное в этом очень изобретательно снятом фильме, напоминающем компьютерную игру, - безусловно, изображение.

Советский лётчик Михаил Девятаев (Павел Прилучный) - реальный герой Великой Отечественной войны, попавший в немецко-фашистский плен и вместе с другими заключёнными организовавший воздушный побег из концлагеря. Во всех подробностях фиксируя этот героический акт, фильм для пущей кинематографической зрелищности приправляет его явно вымышленным сюжетом - линией непростых отношений Девятаева с вставшим на сторону зла коллегой и экс-другом (Павел Чинарев). Сам Девятаев, выбравшись из фашистского ада, оказывается под колпаком советских государственных органов, не поверивших в то, что он мог «так легко» овладеть техникой управления фашистским самолетом. Техника техникой, но это «компьютерное» кино, как может, старается рассказывать не только о железяках, совершающих кульбиты в воздухе, но и о людях, которые героически в них сидят.

Один из лучших фильмов основного конкурса - норвежская социальная парабола «Он» Гуро Бруусгорд. В центре паззла три персонажа. Продюсер с мачистскими замашками, пугающийся выстрелов из детских игрушек: поцарапав чью-то машину, он скрывается с места преступления, после чего посылает подальше друзей, решивших поучить его толерантности и феминизму. Безработный лузер, ставший свидетелем указанного происшествия и решивший свою собственную неудовлетворенность жизнью выместить на недостойном продюсере. И мальчик, сын разведенных родителей, которому учительница задала трепку относительно переписанного им из интернета доклада. Разочарование и раздражение всех этих токсичных мужских персонажей направлено исключительно на других, проблем в себе они не видят. И именно это, в свою очередь, является главным источником всех проблем.