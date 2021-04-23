За время удаленки мужчины из Японии пристрастились к макияжу

За время пандемии японские мужчины стали чаще пользоваться декоративной косметикой. Фото: REUTERS

Пандемия коронавируса сильно ударила по бизнесу во всем мире, но в Японии владелец салонов красоты для мужчин Такуми Тэдзука нашел способ сохранить свое дело. Ему удалось не только упрочить свой бизнес, но и значительно расширить клиентскую базу.

Японские бизнесмены в возрасте от 40 до 60 лет до коронавируса мало интересовались косметическими процедурами и всевозможными кремами и пудрами, но теперь они все чаще посещают салоны красоты Тэдзуки в надежде выглядеть на онлайн-переговорах презентабельней, пишет CNBC.

И это не один частный случай. Представители японского косметического бренда Shiseido отмечают, что за время пандемии их мужская линейка продуктов получила небывалую популярность. Мужчины, которые вынуждены теперь частенько видеть себя на экранах компьютера во время онлайн-конференций, хотят выглядеть лучше. Поэтому для удовлетворения их запроса компания выпустила тональные кремы, консиллеры и бальзамы от пятен на коже именно для мужчин. Также разрабатываются продукты для разных возрастных категорий, в том числе 60+. Сейчас представители компании делают ставку на мужскую аудиторию в возрасте от 20 до 40 лет.

Интерес мужчин к косметике стал формировать еще в прошлом году. После того, как Shiseido разработала виртуальные маски для приложений и онлайн-конференций специально для женщин, компания получила обращения от тысяч мужчин, которые просили создать нечто подобное и для них. Компании пришлось пойти на встречу клиентам и сделать мужскую маску, которая улучшает цвет лица, разглаживает морщины, добавляет блеск глазам и нежный румянец щекам.

- Если раньше основными нашими клиентами были 20-летние юноши, желающие кардинальных преобразований в своей внешности, то теперь мужчины в возрасте из-за удаленной работы желают предстать во всей красе и не гнушаются при этом макияжа, - отмечает Тэдзука.

Теперь в Японии наблюдается повальное распространение средств для макияжа для мужчин. Их можно отыскать практически в любом магазине косметики.

По данным исследовательской компании Fuji Keizai Group, с 2018 по 2019 года рынок мужской косметики в Японии вырос до 5,7 млрд долларов. Сейчас это цифра продолжает расти. Возрастные бизнесмены в отличие от подростков и юношей готовы тратить на свою внешность куда большие деньги.