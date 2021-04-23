На Москву обрушился град. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весь день 23 апреля погода в Москве будет несколько раз меняться. Яркое солнце и голубое небо с белыми облаками вдруг сменяют грозовые тучи. Вместе с ливнем на город обрушивается град.

Ледяные осадки уже наблюдали жители Центрального и Северного округов столицы. Правда шквал продолжается считанные минуты, после чего вновь наступает ясная погода.

— По данным синоптиков Росгидромета, с 13:00 до 21:00 ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра до 17 м/с. Просим водителей быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Пешеходов — быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, — сообщили в Комплексt городского хозяйства Москвы.

Кстати, грозовой фронт этой весной впервые можно было наблюдать в Москве. Грядущие выходные по прогнозу Гидрометцентра России будут еще более дождливыми. Отдельным пунктом отмечают погоду в ночь на 24 апреля по области: прогнозируют сильный ливень.

Гроз не ожидается, однако, в ночные часы ждут заморозков до -1 градуса Цельсия. Пасмурно будет и в начале следующей недели.

Напомним, в столичном регионе продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Он означает, что экстренным ведомствам нужно быть наготове. Все из-за сильного ветра до 17 метров в секунду.

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