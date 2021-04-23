Глава российского правительства впервые за три года посетил Чечню

Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил Чечню Фото: Елена КРИВЯКИНА

Председатель правительства России Михаил Мишустин продолжает начатую с Дагестана серию рабочих поездок по Северо-Кавказскому округу. В пятницу днем премьер прилетел в Грозный. В аэропорту его встречали широко улыбающийся глава Чечни Рамзан Кадыров, вице-премьер Юрий Трутнев и полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

10 дней назад Кадыров объявил, что уходит в отпуск, не уточняя до какого числа. Судя по всему, в связи с приездом Мишустина отдых Кадырову пришлось прервать. Тем не менее, настроение у него было приподнятое. Федеральные чиновники в Чечне гости редкие. Из высшего руководства страны последним в Грозном был в 2018 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьера.

Кортеж Мишустина двигался по широким ухоженным улицам Грозного. За окном машины премьера мелькали добротные частные дома, новенькие многоэтажки и небоскребы. С фасадов административных зданий смотрели портреты первого президента Чечни Ахмата Кадырова, Владимира Путина и Рамзана Кадырова. На улице народу практически никого. У мусульман сейчас священный месяц Рамадан. В отличие от того же Дагестана в Чечне практически все постятся. Принимать пищу в Рамадан можно только после захода солнца и объявления мулы (примерно в 18:30 вечера) и до восхода солнца. Днем есть нельзя. Правда, на гостей республики это правило не распространяется.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Вначале Мишустин поехал осматривать строящуюся в Грозном школу-интернат для детей с нарушениями интеллекта. Она рассчитана на 198 учеников. Кроме того, в Грозном строится школа для детей с задержкой психического развития. На строительство двух школ из казны выделено 1,5 миллиарда рублей. Мишустину также показали строящуюся в чеченской столице среднюю общеобразовательную школу на 1200 детей. На нее выделяется 1 миллиард рублей.

В Чечне большие проблемы со школами, это один из четырех регионов России, где дети учатся в три смены. А для детей с отставанием в развитии и вовсе работает всего одна школа на 96 учеников. Все три строящиеся школы уже в этом году должны быть введены в эксплуатацию.

Дальше Мишустин отправился в республиканский перинатальный центр. В Чечне традиционно высокая рождаемость. Только за первый квартал года в этом перинатальном центре родилось 1636 детей.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Самое главное - это рождение новой жизни. Вот и наш министр здравоохранения (Михаил Мурашко, - Ред.) в прошлом врач акушер-гинеколог, - обратился Мишустин к врачам перинатального центра.

Медики рассказали премьеру, что самый маленький ребенок, которого им удалось выходить, весил 420 грамм. Врачи попросили Мишустина помочь с покупкой аппаратов ИВЛ для недоношенных детей и переносного рентгена.

- Давайте полный список необходимого! - попросил Мишустин.

- Пока есть возможность, говорите! - смеясь, призвал врачей Кадыров.

- На сколько там? - на всякий случай уточнил про деньги Мишустин.

Врачи сказали, что нехватка оборудования оценивается в 405 миллионов рублей.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

- Всего будет хватать в ближайшее время! Министр обещает, - посмотрев на Мурашко засмеялся Мишустин.

Премьер также заглянул в Грозненский нефтяной технический университет. «Ахмат сила!» высилась перед университетом огромная надпись. Премьер осмотрел несколько лабораторий и посетил центр высоких технологий «Хайпарк», который входит в состав университета.

Напоследок Мишустин посетил Мемориальный комплекс славы имени Ахмата Кадырова. Премьер возложил цветы к монументу первому президенту Чечни, а также осмотрел посвященный ему музей.

- Ахмат Хаджи сделал очень много для возвращения к мирной жизни в Чеченской республике. Это был мудрый политик, профессиональный управленец, добрый и чуткий человек. Я встречался с ним неоднократно и сохраню в сердце светлую память о нем навсегда! - написал Мишустин в книге почетных гостей.