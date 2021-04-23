Дети Чернобыля: ученые выяснили, как радиоактивное облучение влияет на передачу мутаций потомкам

Со временем авария на Чернобыльской АЭС обрастает все большим количеством мифов. Фото Валерия Зуфарова /Фотохроника ТАСС/

На следующей неделе, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Незадолго до памятной даты международная группа ученых опубликовала результаты исследования, которые многие трактуют как сенсацию.

С помощью современного метода полногеномного секвенирования (то есть «прочтения» генетического кода) авторы научной работы исследовали ДНК детей, родившихся у чернобыльцев. Речь идет о 130 представителях поколения, которое появилось на свет с 1987 по 2002 годы. Их родители были ликвидаторами аварии на ЧАЭС или входили в число технического персонала станции. Все подверглись радиоактивному облучению, которое, как известно, вызывает мутации в ДНК. Одно из самых опасных последствий этого - развитие онкологических заболеваний.

До сих пор считалось, что «радиационные» мутации затрагивают все клетки человека, включая половые. А значит, неизбежно будут передаваться по наследству всем потомкам ликвидаторов. Чем это может обернуться, эксперты прогнозировать не брались. Зато появилось немало фантастических произведений в кино и литературе.

Новое исследование, похоже, опровергает популярные «страшилки». В клетках зародышевой линии детей чернобыльцев количество мутаций особого рода (которые могут быть связаны с опасным воздействием радиации) не выше, чем в популяции в среднем, заключают авторы научной работы. Проще говоря - повышенных рисков онкологических или иных заболеваний, которые передавались бы по наследству, у детей ликвидаторов аварии не обнаружено.

Как природа устроила такой «фокус»? Насколько обнадеживающими выглядят результаты исследования? Об этом мы спросили генетика, научно-медицинского просветителя, руководителя медико-генетического центра Genotek Валерия Ильинского.

На следующей неделе, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС Фото: фотохроника ТАСС.

- Существует несколько типов частиц, которые появляются в ходе распада ядер (радиоактивных элементов. - Ред.), - поясняет эксперт. - Альфа-частицы и бета-частицы относительно крупные и не могут проникать глубоко в ткани человека. Их воздействие достаточно ограничено и чаще всего затрагивает поверхностные слои тела (защититься от альфа- и бета-частиц можно просто плотной одежной). Поэтому в результате радиоактивного заражения часто повреждаются кожа и слизистые.

Гамма-лучи проникают глубоко в ткани и могут вызвать мутации во внутренних органах. Однако нужно понимать, что нарушения, вызванные гамма-лучами, неспецифичны к каким-либо клеткам. То есть с равной вероятностью может возникнуть мутация как в клетках соединительной ткани, так и в половых клетках.

Наиболее частое следствие воздействия гамма-излучения - образование раковых клеток в различных органах. Увы, в нашем геноме есть десятки генов, появление мутаций в которых может привести к трансформации обычной клетки в раковую. Фактически, одной мутации в любом из нескольких десятков генов достаточно, чтобы у человека развилось опасное для жизни заболевание. Если же человек подвергся радиоактивному облучению, то риск появления злокачественного новообразования у него выше - это подтверждено многими наблюдениями.

В то же время доля половых клеток в нашем организме относительно небольшая. А для того, чтобы зачать ребенка, достаточно вообще всего одной. И вероятность появления мутации в одной половой клетке, которая даст жизнь будущему ребенку, при нежизнеугрожающей дозе радиации довольно низкая.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Насколько показательны итоги обследования 130 человек?

- С одной стороны, классические клинические исследования обычно включают в себя тысячи наблюдений. Поэтому анализ геномов 130 человек может показаться обывателю небольшим числом, - отмечает Валерий Ильинский. - Однако в данном случае число наблюдений равно не количеству людей, а количеству нуклеотидов («кирпичиков», из которых построена молекула ДНК. - Ред.), мутации в которых были оценены. В геноме человека около 3 млрд. нуклеотидов, а у 130 человек в сумме почти 400 млрд. нуклеотидов, которые исследовались на предмет мутаций. Согласитесь, эксперимент с 400 млрд. наблюдений выглядит гораздо более убедительно.

В то же время нужно учитывать, что на вероятность рождения больных или здоровых детей могла повлиять и смертность потенциальных родителей - об этом пишут и авторы статьи. Однако они не увидели различий в результатах для детей, рожденных сразу после аварии, и тех, которые были рождены десятки лет спустя.

Корректно трактовать данную статью я бы предложил следующим образом. Очевидно, что высокие дозы радиации оказывают негативное влияние на жизнь человека и могут привести к смерти по многим причинам, включая развитие онкологических заболеваний спустя много лет после облучения. А вот на риск рождения детей с наследственными заболеваниями облучение родителей до момента зачатия оказывает влияние меньшее, чем многие другие факторы, такие, как возраст и образ жизни.

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