Сюрпризы шоу «Удачные песни»: Костюшкин разделся, а Киркорова взбесил вопрос о Пугачевой

Стас Костюшкин, желая продемонстрировать свои кубики пресса, в какой-то момент рванул с себя майку и предстал перед изумленными репортерами с накачанным голым торсом Фото: Иван МАКЕЕВ

Трехчасовой концерт радио «Дача» в «Крокус Сити Холле» стал одним из самых больших шоу за долгие месяцы пандемии. Организаторам удалось собрать на одной площадке самых любимых звёзд: Филиппа Киркорова с его неизменной спутницей Натальей Гордиенко (молдавскую певицу поп-король в этом году отправляет на «Евровидение»), Валерию, Анну Семенович, экс-«Чай вдвоём» Стаса Костюшкина и Дениса Клявера, Артура Пирожкова, Игоря Крутого, Жасмин, Аниту Цой, Славу, группу «Artik & Asti»...

Сразу после выступления артисты по традиции выходили к прессе: делились планами на длинные майские праздники, вспоминали пережитую пандемию и нахваливали коллег по цеху, которые не растеряли форму за время самоизоляции. Самым крутым в этом плане оказался Стас Костюшкин: 49-летний певец, желая продемонстрировать свои кубики пресса, в какой-то момент рванул с себя майку и предстал перед изумленными репортерами с накачанным голым торсом. Видимо, так Костюшкин решил продемонстрировать радость от долгожданного концерта и встречи с Филиппом Киркоровым, который в этот момент тоже появился перед камерами на красной дорожке.

- А вы не хотите продемонстрировать «кубики»? - тут же предложили репортеры поп-королю.

- А вот и не хочу, - передразнил в ответ Филипп Бедросович.

Видимо, так Костюшкин решил продемонстрировать радость от долгожданного концерта Фото: Иван МАКЕЕВ

Обычно приветливый и радушный поп-король в этот вечер был явно не в настроении, а тут еще кто-то из корреспондентов осмелился спросить его об Алле Пугачевой, хотя опытным хроникёрам давно известно: имя бывшей супруги при Филиппе лучше не упоминать...

Даже не удостоив журналиста взглядом, Киркоров проследовал к следующей камере. Но и тут репортёров ждало разочарование.

Обычно приветливый и радушный поп-король в этот вечер был явно не в настроении Фото: Иван МАКЕЕВ

- Господи боже мой, о чем вы все говорите. Как с вами скучно! - отрезал певец, выслушав рядовые вопросы про пандемию и майские праздники, и развернувшись, резко направился к двери. И хотя журналисты бежали за артистом до самого выхода, общаться с ними он так и не стал.