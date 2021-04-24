Данила Козловский улетел в Америку к годовалой дочке после того, как бросил ее мать Ольгу Зуеву

Данила Козловский подтвердил, что расстался с Ольгой Зуевой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В марте 2020 года актеры Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями. А уже спустя пару месяцев 35-летний артист вернулся в Россию, спровоцировав волну слухов о том, что они с Ольгой расстались. Сейчас малышка Ода Валентина живет в Нью-Йорке вместе с мамой. Презентовав на днях в Москве свой новый фильм «Черноблыль», в котором он выступил одновременно и как актер, и как режиссер, Козловский улетел в Америку повидаться с дочкой.

В сторис Инстаграма Данила поделился умилительными кадрами подросшей дочки. На одном фото актер нежно целует девочку в макушку. Лица Оды Валентины отец не показывает. Известно только, что у малышки волнистые русые волосы – совсем как у мамы.

В сторис Инстаграма Данила поделился умилительными кадрами подросшей дочки.

На другом фото актер запечатлел дочку рядом с коляской. Ода Валентина уверенно стоит на своих маленьких ножках, пытаясь подтолкнуть свое транспортное средство.

Козловский и Зуева съехались и начали жить вместе в 2015 году. Поклонники актера были уверены, что Данила женится на Ольге. Однако недавно в YouTube-шоу «А поговорить?» актер рассказал, что они с Зуевой больше не вместе.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - признался артист.

На другом фото актер запечатлел дочку рядом с коляской.

По слухам, сейчас Данила встречается со своей коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. Говорят, именно из-за нее Козловский бросил Зуеву сразу после рождения дочери. Уже через пару месяцев после появления малышки на свет его видели в одном из столичных кафе на свидании с Акиньшиной. Затем актеры отправились вместе в отпуск в Турцию.

Ни Козловский, ни Акиньшина не подтверждают свой роман. Официально актриса до сих пор замужем за продюсером Арчилом Геловани, с которым она воспитывает двоих детей – сына Константина и дочь Эмми. О разводе с мужем актриса объявила два года назад, однако потом они внезапно воссоединились. По слухам, супруги все-таки расстались, но не афишируют это.