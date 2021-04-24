Омолодилась и похудела: как изменилась Жанна Агузарова за год пандемии

Жанна Агузарова 15 лет назад выделялась яркой внешностью Фото: Михаил ФРОЛОВ

58-летняя Жанна Агузарова появляется на публике редко. Каждый раз выход в свет королевы рок-н-ролла вызывает волну обсуждений ее внешности. Эту звезду мы не видели год. И вот Агузарова пришла на одну из вечеринок в рамках «Московского международного кинофестиваля». На white party певица, как и требовал дресс-код, была в белом. Жанну уговорили снять темные очки… Благодаря чему, полночи поклонники обсуждали разлетевшиеся по соцсетям видеосюжеты: лицо Агузаровой вновь изменилось.

Агузарова удивила кардинальными переменами внешности на шоу «Музыкалити» — это было год назад

Стоит отметить, что за год Жанна поработала над внешностью. В прошлом году Агузарова была гостем шоу «Музыкалити» на YouTube и выглядела немного иначе. Теперь же певица помолодела: ее овал лица стал более подтянутым, исчезла одутловатость, которая обычно держится у женщин от переизбытка уколов красоты.

Возможно, что Агузарова совершенствовала внешность в кабинете врача-косметолога с помощью аппаратной косметологии. Новых операций не было – так как кардинальные изменения со внешностью случились ранее. Однако очередные перемены во внешности Агузаровой вызвали неоднозначную реакцию у поклонников. Вот популярные мнения из соцсетей: «у нас появилась своя женщина-кошка», «ой, предупреждать надо – испугаться можно», «как всегда оригинальная красавица».

Жанна Агузарова в белом платье и пиджаке удивила стройной фигурой. Фото — социальные сети

Женщина-кошка – это популярное в народе прозвище для тех, у кого результаты пластических операций оказались не слишком удачными: в результате был изменен разрез глаз и черты лица.

Жанна Агузарова уже четыре года не дает сольных концертов, редко соглашается на съемки и участие в шоу. Имидж закрытой звезды позволяет держать на приличном уровне гонорары на «заказники» - от 2 млн. руб. В своей столичной «трешке» Жанна проводила много времени в пандемию, но теперь выходит в свет в сопровождении помощника. Агузарова следит за фигурой – певица сбросила за карантинный год больше 7 кг, поэтому подчеркивает фигуру приталенными платьями и пиджаками. Звезда всегда следила, чтобы на ее лице не было ни морщинки. Отсутствие морщин на лице – результат работы косметологов, потому что пластическая хирургия решает другие более глобальные проблемы.

Существенные перемены во внешности у Агузаровой заметили после визита на «Музыкалити» - Жанна тогда впервые заметно изменилась. Тогда же пластический хирург Глеб Тумаков отвечал на наш вопрос о преображении звезды: «Судя по овалу и чертам лица, я могу сказать, что возможно проводились такие операции, как круговая подтяжка лица и верхняя блефаропластика». Это самые популярные у звезд операции. После круговой подтяжки овал лица становится четким, уходит птоз мягких тканей, избытки кожи, разглаживаются крупные морщины. После верхней блефаропластики исчезает нависание верхнего века, избытки кожи о опущение уголков глаз.

На вечеринке Агузарова принимала комплименты от коллег. На фото — с Екатериной Рождественской

Звезды редко признаются в омоложении с помощью пластических операций – чаще ссылаются на прекрасную генетику и чудо-косметику. Но чудес не бывает – возрастные изменения ждут всех. Жанна Агузарова просто не комментирует свое преображение. А на вечеринке артистка получала комплименты от артистов по поводу цветущего вида и обновленной фигуры.