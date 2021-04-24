Украина так и не смогла победить русский язык

Переход на только «державну мову» поддержали в центре и на западе Незалежной, восток и юг страны против Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь пожаловался на пресс-конференции в Киеве, что многие депутаты и местные чиновники на востоке Незалежной не используют украинский язык, а даже свои официальные выступления проводят на русском языке. Причем, по его словам, делают это умышленно и тем самым дискредитируют «державную» политику в этой сфере жизни.

- Сегодня я обратился к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой с тем, чтобы она всё-таки навела порядок с до сих пор действующей региональной программой «поддержки и развития русского языка в городе Николаев» на исполнение антиконституционного закона о выполнении государственной языковой политики. К сожалению, ни старый состав, ни новый состав депутатского корпуса на это не решились, - пожаловался Креминь журналистам. - Также 21 апреля мы зафиксировали на заседании Харьковского городского совета десять выступлений депутатов, трёх чиновников и секретаря городского совета, которые умышленно игнорируют государственный язык. Мы начали процедуры государственного контроля.

Что ответила ему Венедиктова и ответила ли она ему вообще, Креминь не сообщил. Напомним, ранее он заявлял, что получил уже более 1100 жалоб от населения на неправомерное, по их мнению, использование языка вместо мовы от граждан Украины, причем, большая часть доносов была оформлена жителями центральных областей Незалежной и регионов Западной Украины.

Эти данные подтверждают и итоги последнего опроса существующего на западные гранты фонда «Демократические инициативы», который провел исследование об отношении населения к «мовному законодательству». Как оказалось, языковый вопрос фактически расколол Украину на украиноговорящих и русскоязычных. Если в целом «мовный закон» поддерживают 54% респондентов, а 36% опрошенных выступают против него, то в региональном разрезе все не так однозначно.

- Ситуация отличается в региональном разрезе: западные и центральные регионы в большинстве поддерживают, а в южных и восточных регионах пока в большинстве часть тех, кто не поддерживает такую государственную политику, - рассказал журналистам представитель фонда Сергей Шаповалов. - Касательно вопроса негативных или позитивных последствий языкового законодательства, мы видим, что центральные и западные регионы считают, что использования этого закона будет иметь скорее позитивные последствия, а оценки Юга и Востока отличаются. Так, более трети тех, кто говорит, что принятие этого закона может иметь скорее негативные последствия.

Более трети – это еще мягко сказано. Обязательное использование «державной мовы» в сфере обслуживания в целом на Украине совсем не поддерживают 15% опрошенных, а «скорее не поддерживают» 21%. То есть это уже 36% (более трети), если смотреть по всей Украине. А вот в южных регионах страны (Одесса, Николаев, Херсон) таких, не поддерживающих полностью или «скорее не поддерживающих» ни много, ни мало, а целых 56% (21% первых и 35% вторых). При этом, поддерживающих в той или иной степени обязательность мовы всего лишь 37%. На востоке страны такая же доля противников мовы в 56%, а вот сторонников еще меньше – 33%.

- Мы, наконец, лишаемся иллюзии того, что после начала войны с Россией неожиданно все русскоязычные перейдут на украинский язык общения, в том числе и в быту, потому что русский язык – язык агрессора. Нет, такого не бывает, - оценила происходящее директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Ирина Ключковская.

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За первую неделю действия «мовного закона», украинские «патриоты» успели настрочить сотни доносов на продавцов, посмевших их обслужить на русском языке (подробнее)