Эксперт рассказал, какой будет погода в России на майские праздники и летом

Наладится ли ситуация к майским праздникам? Фото: Михаил ФРОЛОВ

В эти выходные нам пришлось достать шапки, сапоги, теплые шарфы, а то и пуховики. Погода явно не радует. А что будет на следующей неделе? И самое главное - во время продленных майских праздников? Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- До конца апреля серия североатлантических циклонов продолжит поставлять нам порции облаков и осадков. Причем, не только дождей. В темное время суток иногда даже будут наблюдаться вкрапления мокрого снега. Ну и, конечно, не обойдется без очередных порций холодного воздуха полярного происхождения: температура будет на 5-8 градусов ниже нормы. По ночам - около нуля, есть вероятность слабых заморозков - до -1 - 2 градусов. Днем - от плюс 6-11 до плюс 7-12 градусов. По большому счету, это температуры последней декады октября. И вот такая холодная, осенняя дождливая ненастная погода сохранится до конца апреля, - сообщил Евгений Тишковец.

Наладится ли ситуация к майским праздникам?

- Начало мая, конечно, будет потеплее, но назвать это комфортной погодой тоже сложновато, - отмечает эксперт. - Прогнозируется, что в ночные часы будет плюс 1-6 градусов, а днем плюс 10-15, максимум плюс 11-16. Для начала мая это несколько ниже, чем должно быть. Поэтому погода не совсем шашлычная, я бы сказал. Увы, про плюс 20 градусов, которые мы наблюдали еще неделю назад, вообще пока речи не идет.

Однако есть надежда, что первомайские праздники в погодном плане будут разделены двумя этапами, добавляет оптимизма Евгений Тишковец.

- Да, в первой части весенних каникул без прохладной погоды и даже без осадков не обойдется. Но во второй части майских праздников ситуация будет более-менее стабилизироваться, и, может быть, мы даже выйдем на норму - плюс 15-20 градусов ко Дню победы.

КАКИМ БУДЕТ ЛЕТО

- На большей части европейской территории России лето будет на 1-2 градуса теплее положенной климатической нормы, - рассказал Евгений Тишковец. - Причем, чем севернее, тем положительное отклонение будет более значимым. А чем южнее, тем результаты будут более скромными. В целом нас ждет вполне себе теплое лето. Не ожидается ни экстремальной жары, ни аномального холода. И по количеству осадков экстремальных значений не предвидится. Все будет около нормы и с некоторыми оттенками засушливости на уровне 10-30% в отдельные периоды летних месяцев.

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А что на российских курортах?

Значительная часть отпусков в этом году у многих из нас пройдет на российских курортах. Как там будет с погодой в мае и летом?

- На юге нашей страны апрель вообще не задался, температура была ниже нормы, - говорит Евгений Тишковец. - По осадкам же норма перевыполнена. Увы, до конца текущего месяца южные регионы не обойдет похолодание. К следующим выходным температура подтянется ближе к плюс 15-20 градусам с пролонгацией примерно таких же показателей на майские праздники. Но жары, наступления лета в начале мая и досрочного открытия купального сезона все равно не предвидится.

Лето же на российских курортах по прогнозам будет в погодном плане вполне благополучным, обнадежил метеоролог.