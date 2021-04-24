«Война» Запада против Минска продолжается. В случае ЧС власть в республике перейдет к Совету безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил в субботу, что вскоре подпишет декрет, по которому вся власть в республике в случае экстренной ситуации моментально перейдет к Совету Безопасности. Фото: Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил в субботу, что вскоре подпишет декрет, по которому вся власть в республике в случае экстренной ситуации моментально перейдет к Совету Безопасности. Что такое экстренная ситуация? Например, убийство действующего главы государства.

- Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение, - объявил Лукашенко, явно отсылая всех к истории с раскрытием заговора о готовящемся на него покушении.

Польша за NEXTA

Напомним, что и на прошедших переговорах Путина и Лукашенко в Москве президент Белоруссии особо отметил, что Москве и Минску надо усиливать сотрудничество в области обеспечения безопасности и обороны. Озвучивание этого тезиса непосредственно Лукашенко показало, что он всерьез относится к готовившемуся на него и членов его семьи покушению, подготовка к которому была пресечена в результате совместной операции ФСБ России и КГБ Белоруссии. А это говорит о том, что Лукашенко прекрасно понимает – на раскрытом заговоре борьба против него со стороны западных «партнеров» не закончилась. Она продолжается, пусть временно и вернулась к информационной войне.

И немудрено, на Западе не скрывают, что сошедшие на нет протестные акции у соседей не означают окончания борьбы с Лукашенко. Так, замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский, встречаясь с руководством местных НКО, призвал их к активизации работы на белорусском направлении. В частности, помимо поддержки местной оппозиции, он обратил особое внимание «гражданского общества» на необходимость усилить прессинг в отношении белорусских силовиков, являющихся «единственной надежной опорой режима». Как именно осуществлять такой прессинг? Замминистра объяснил предельно конкретно: осуществлять «вбросы» фейков и любой информации, которая дискредитирует руководство КГБ и милиции, публиковать личные данные сотрудников, их родственников, детей, давать адреса их проживания, сведения о любом имуществе, которое им принадлежит. И все это с целью либо деморализовать их, либо, вообще, склонить к побегу на Запад и переходу на «светлую» сторону, естественно, оппозиции.

Не обошлось и без примера, достойного подражания. Как считают в МИД Польши, образцом такой работы могут служить известные Телеграм- и Ютуб-каналы, объединенные редакцией ресурса NEXTA. Руководитель последней Степан Путило совсем недавно в интервью «Немецкой волне» заверял западных журналистов, что в его редакции работают бесплатно и сплошь добровольцы, просто ради величия цели. Видимо, забыв, что в 2020-м году он признавался, что за разжигание ненависти вместе со своим помощником Романом Протасевичем они ежемесячно получали по 1500 евро зарплаты и вдобавок спонсировались и польским правительством. Собственно говоря, то обстоятельство, что NEXTA получает вполне легальное финансирование из бюджета Польши и от структур ЕС в самой Европе никто и не скрывает. И потому работа ведется комплексно и скоординировано.

На прошедших переговорах Путина и Лукашенко в Москве президент Белоруссии особо отметил, что Москве и Минску надо усиливать сотрудничество в области обеспечения безопасности и обороны. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Люди со «светлыми лицами»

Не стоит списывать со счетов и Светлану Тихановскую. Причем, если она выступает в последнее время все реже, то ее советники, явно по заказу Запада, стали делать это все чаще. Так, например, Тихановская заявила не так давно, что готовится запустить некий «международный механизм» для привлечения к ответственности белорусских силовиков, который «станет возмездием за всех политзаключенных и оппозиционеров, пострадавших от репрессий». Хоть Радио «Свобода» и всячески тиражировало это выступление Тихановской, большого резонанса оно не получило.

И тогда в поддержку Тихановской выступил ее «глава кабинета» Ковалевский, призвавший сотрудников силовых структур «отказаться выполнять преступный приказ и выйти из подчинения преступника». Практически тут же NEXTA разместила данные с компроматом на белорусских силовиков, предложив своим читателям, «если они не боятся грязи, покопаться в подробностях их личной и рабочей жизни». Тайна переписки? О чем вы? Она, конечно, существует, но не для сотрудников КГБ и МВД, по отношению к которым допустимы любые подлости, а исключительно для людей со «светлыми лицами». В том числе и привлекавшиеся за причастность к терроризму, и апологеты нацистской символики.

Таких, например, как сам Путило и его верные сторонники, радеющие за «свободную Беларусь». Вот, например, Франак Вячерка, который проводит целевые тренинги по обходу интернет-блокировок NEXTA и других оппозиционных прозападных ресурсов. Он же параллельно является советником Тихановской по внешней политике, редактором Радио «Свобода» и. по совместительству, сотрудником «Атлантического совета» США.

Или же вот еще сотрудник редакции NEXTA Ян Рудик. Максимальное профессиональное достижение – работа телесуфлером в программе «Наше утро» на ОНТ. Зато общественная активность зашкаливает – неоднократные задержания за распитие спиртных напитков в общественных местах, попытки найти себя в самых разных радикальных группировках. Даже в скинхеды Рудик попытался записаться, но уж слишком у него специфическая внешность. Перебравшись в Польшу к Степану Путило, Рудик стал придумывать фейки про свою страну и издеваться над белорусами сомнительного качества шуточками. Самое интересное, и фейками, и шутками Рудик гордится. Про патологического лгуна Путило мы уже говорили, стоит лишь добавить, что он с детства проникался польским духом, учась в гимназии, финансируемой Польшей, а потом работая на польском канале Белсат.

Не Беларусью единой

Помните акции протеста прошлой осенью у представительств Белоруссии в Москве и Санкт-Петербурге? Только очень наивные люди остаются в убеждении, что все эти люди пришли туда по бескорыстному зову души. На самом деле и у этих акций были свои координаторы. Причем, как из числа граждан России, так и граждан РБ, живущих в этих городах. Неофициальным координатором белорусских активистов в Москве была Лана Саванович, своей активностью добившаяся выдворения из России. В пикетах у посольства выступали Ирина Терехина, Елена Болотникова, Владимир Неймарк и другие, менее известные персоны.

В Санкт-Петербурге функции организатора акций организовывал представитель белорусского землячества гражданин РФ Владимир Драгун. А помогали ему осевшие в России граждане РБ Жанна Галеева, Егор Мякиников, Юлия и Павел Штанько. Среди тех, кто активно репостил сообщения NEXTA, был и депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга видный российский оппозиционер Максим Резник.

Очень интересно на этом фоне, что NEXTA рассматривается Западом в качестве инструмента не только для борьбы с Лукашенко, но и с «путинской Россией». Еще в октябре прошлого года этот канал активизировался по всей территории России. Правда, под названием «Движение «перемен», но сохранив доменную подпись Nexta.ru. Думаю, не стоит удивляться, что практически все вышеназванные персоны активно участвовали и в российских акциях протеста. Кстати, лицом «Движения «Перемен» не случайно выбран экс-преподаватель МГИМО, ставший блогером Валерий Соловей.

При всей серьезности поставленных перед ними задач, Белоруссия для всей этой публики – лишь тренировочная площадка. А конечная их цель лежит существенно восточнее Минска. А значит, прав Александр Лукашенко – Минску и Москве надо наращивать сотрудничество в сфере безопасности и обороны.