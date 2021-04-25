Нет даже фотографии: вдова запретила ставить памятник на сиротской могиле Альберта Филозова

Фото ИТАР-ТАСС/ Эмиль Матвеев

Актер Альберт Филозов скончался 11 апреля 2016 года от онкологии. За свою плодотворную творческую карьеру он сыграл более 100 ролей в театре и кино. Взрослые и дети полюбили его после ролям в фильмах "Мэри Поппинс, до свидания!" и "Человек с бульвара Капуцинов". Супруги актера Натальи Стоцкой не было рядом с умирающим в муках артистом. А спустя пять лет вдова запрещает ставить памятник на могиле звезды.

Со дня смерти Альберта Филозова прошло пять лет. Но вдова народного артиста так и не установила на его могиле памятник. Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище на так называемой актерской аллее. Там же, где свой последний приют нашли Александр Абдулов, Леонид Филатов, Михаил Пуговкин, Виталий Соломин и другие легенды экрана.

Не секрет, что свои последние дни актер провел вдали от жены Натальи Стоцкой, которая была младше него на 20 лет, и двух обожаемых дочерей - Анны и Анастасии. За два дня до кончины артиста выписали из больницы, однако он отправился умирать не к себе домой, а к сыну Андрею от предыдущего брака.

Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище на так называемой актерской аллее. Фото: "Ты не поверишь!", НТВ

Близкая подруга Филозова, вдова Ролана Быкова не скрывает, что на могилу народного артиста без слез не взглянешь. Сотрудники Ваганьковского кладбища давно прозвали ее сиротской. "Когда видим сиротскую могилу Альберта Леонидовича, сердце кровью обливается. Даже не верится, что здесь покоится знаменитый человек", - вздыхают оторопевшие сотрудники элитного погоста.

Скромный, потускневший от времени, деревянный крест с прикрепленной табличкой и небольшой иконкой. И нет ни одной фотографии. "Он загнал себя, все делал для семьи, своих девочек. А умер в постели бывшей, потому что его не захотели принять дома. Жена звонила в театр и просила, чтобы он не приезжал, тогда все в шоке были. Он заслужил умереть в своей постели, когда его отпустили из больницы", - призналась актриса Елена Санаева.

Ранее она, к слову, рассказывала: "Он был в больнице, там его подержали три дня. Потом сказали: «Нет, его держать здесь нельзя». Почему жена не взяла его домой? Она же истерила: «Как, куда я его возьму, что я с ним буду делать». Тогда он позвонил сыну, сын сказал: «Папа, приезжай»". После смерти Филозова его семья живет замкнуто.

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз все пять лет бьется о закрытую дверь в надежде получить разрешение на установку памятника легенде сцены - Альберт Леонидович много лет служил в театре. Но родственники Филозова не соглашаются. "Памятник давно готов поставить театр. У него психически нездоровая жена, вдова, скажем так. И я с ней не общаюсь, пытался несколько раз, мы просили, мы придумали все это", - заявил друг и коллега звезды в эфире программы "Ты не поверишь!".

У знаменитого актера остались многочисленные ученики и поклонники. Они переживают, когда приходят на кладбище к мэтру, и не понимают, почему вдова не ставит памятник на могиле умершего супруга.