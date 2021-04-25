Драки не было, но громко шумели: фанаты "Спартака" и "ЦСКА" устроили ночную потасовку

Фанатская движуха началась в Москве около часа ночи 25 апреля

Ночная потасовка фанатов "Спартака" и "ЦСКА" могла бы остаться незамеченной, если бы жители Орехово-Зуевского проезда не стали бы выкладывать в интернет видео, снятые на мобильные телефоны с балконов многоэтажек.

- Человек 150 орали, как сумасшедшие. Потасовки были. Полиция, вроде, не приезжала, - рассказывает Николай, местный житель.

Официально: драки не было

Фанатская движуха началась в Москве около часа ночи 25 апреля. В телеграм-каналах сообщают, что "около полторы сотни болельщиков армейцев и "мясных" сошлись врукопашную". Якобы в поединке участвовали бойцы известных группировок и массовая встреча была запланирована, а не спонтанна. Обсуждают, что спор возник из-за фанатских граффити с могилами.

В правоохранительных органах сказали, что местные жители Нижегородского района действительно звонили ночью на 102 и сообщали о шуме.

- Информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах и в ряде СМИ, о якобы имевшей место драке на юго-востоке Москвы не соответствует действительности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские говорят, что заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений о получении телесных повреждений в Орехово-Зуевском проезде от граждан не поступало.

- Серьезных правонарушений в Нижегородском районе столицы не зафиксировано, - уточнили в ГУ МВД по Москве.

Не забывать маски и перчатки

В фанатских пабликах обсуждают, что "ночная прогулка" - только для подогревания интереса к дерби между красно-белыми и армейцами, которое пройдет сегодня, 25 апреля, в 16.30 на стадионе «Открытие Арена». Устроить подобные потасовки не удастся, так как обеспечивать порядок будут 2300 сотрудников стадиона, частных охранных агентств и правоохранительных органов. Клуб "Спартак", в свою очередь, напомнил фанатам правила посещения матча. И речь была только о масках и перчатках.

- Эпидемиологическая ситуация в Москве обостряется и количество заболевших коронавирусной инфекцией растет. Для безопасного и комфортного пребывания на стадионе мы просим каждого гостя «Открытие Арены» соблюдать масочный режим и правила социального дистанцирования, - сказали в клубе "Спартак".

А также напомнили о возможных штрафных санкциях и возможном закрытии стадиона. Напомним, что «Спартак» оштрафовали на 300 тысяч рублей за несоблюдение антиковидных мер во время матча с "Зенитом", тогда было опасение, что стадион закроют на три месяца.

- Любые нарушения правил не только провоцируют распространение коронавируса, но и могут привести к строгим санкциям по отношению к нашему клубу — вплоть до закрытия стадиона, - сказали в "Спартаке".

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