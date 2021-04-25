Розовая суперлуна 26 апреля 2021: еще ярче и больше

Цвет Суперлуне придают весенние цветы Фото: Shutterstock

Луна приближается к Земле. В NASA уверяют, что к вечеру 27 апреля 2021 года она окажется в 357 615 километрах от нашей планеты. Столь тесное сближение – перигей – совпадет с полнолунием. В результате чего на небе засияет так называемая Суперлуна. В предыдущие ночи – субботнюю и воскресную - она уже просвечивала сквозь облака почти полным диском. Многие видели. Небесное шоу продолжится и в последующие две-три ночи – то, что Луна начнет уменьшатся, заметно еще не будет. Главное, чтобы погода прояснилась.

Апрельскую Суперлуну - на западный манер - называют розовой, поминая, что её появление совпадает с цветением флоксов шиловидных (Phlox subulata) – милых розовых цветочков. Некоторые называют пасхальной - в честь приближающегося христианского праздника.

В Суперлуния диск нашего естественного спутника становится примерно на 14 процентов больше и на 30 процентов ярче – просто в силу того, что в эти моменты Луна оказывается гораздо ближе, чем обычно. А происходит такое потому, что ее орбита чуть-чуть вытянута, напоминает эллипс.

По сути не Луна вращается вокруг Земли, а оба небесных тела вращаются вокруг общего центра масс.

Минимальное расстояние между Землей и Луной – в перигее - 356355 километров. Максимальное – в апогее – 406725 километров.

Луна движется по эллиптической орбите.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров.

Сравните близкую Суперлуну и дальнюю Минилуну.

В XXI веке два раза до Луны будет меньше, чем 356500 километров. Эти Супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356448 км) и 6 декабря 2052 года (356 429 километров).

В нынешнем году будут еще Суперлуния – 26 мая и 24 июня. Луна соответственно окажется в 357 462 и 361558 километрах от Земли.

СПОРНЫЙ ВОПРОС

Нас от Луны уже трясет?

Есть основания полагать, что Суперлуния сулят неприятности. Вполне серьезные ученые уверяют: подходя близко к Земле, наш весьма массивный спутник усиливает гравитационное воздействие на нее, провоцируя извержения вулканов, землетрясения, оползни и серьезные техногенные аварии — те, о которых говорят в новостях.

Суперлуна держит в напряжении примерно пару недель — неделю до своего восхода и неделю после.

Недра, кстати, уже «вздрогнули» - 22 апреля в Чили, 18 апреля – вообще массово - в Японии, в Мьянме, на Тайване, в Иране, 17 апреля в Греции и в России – на Камчатке. Катастрофическими землетрясения не было, но каждое набрало более 5 баллов.

21 апреля в районе острова Бали затонула индонезийская подводная лодка – была раздавлена, оказавшись на недопустимой глубине.

Впрочем, с Суперлуниями связаны не только трагические, но и просто знаменательные события. Например, евреи, озаряемые светом близкой полной Луны и ведомые Моисеем, ушли из Египта. Родился и просветлел Будда. Воскрес Иисус. Родился мусульманский пророк Мухаммед. А древние греки исключительно в Суперлуния начинали Олимпийские игры.